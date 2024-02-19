日媒：日本新型主力火箭H3發射成功

中評社北京2月19日電／據參考消息網援引共同社2月17日報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）17日上午9時22分，從種子島宇宙中心發射了國產新型H3火箭2號機。該火箭成功抵達了目標軌道，完成了飛行試驗的主要目的。



報導稱，H3是由JAXA和三菱重工業公司開發的兩段式液體燃料火箭，是現行主力火箭H2A的後續機型。去年3月發射H3火箭1號機時，由於第二級發動機未能點火，以失敗告終。2號機對點火裝置等進行了改進。



H3火箭2號機全長57米，重約422噸。與1號機相同，使用新開發的2台主發動機“LE－9”以及2個固體火箭助推器發射。



據《日本經濟新聞》2月17日報導，這是H3火箭首次發射成功。基於安全、防災、通信角度考慮，利用太空日漸重要，H3火箭被寄望作為今後的主力火箭，引領日本太空開發。



H3火箭的2號機於17日上午9時22分，在種子島宇宙中心（鹿兒島縣南種子町）發射升空。5分鐘後，第2級發動機成功啟動。之後它上升到目標軌道，與2顆超小型人造衛星成功分離。在環繞地球一周後，其與確認火箭性能的電線杆形設備分離。



這是日本繼1994年成功發射大型火箭H2之後，時隔30年再次成功發射全新大型火箭。從2001年把H2改良為現行“H2A”並首次發射飛行算起，也已經時隔23年。



H3的研發工作始於2014年，投入了大約2200億日元（約合14.6億美元）。主引擎屬於新開發，但利用了民用零部件以降低成本。發射費用為每次50億日元左右，力爭控制在H2A的一半左右。



JAXA當初計劃在2020年發射1號機，但由於新開發的主引擎在試驗中出現故障而兩次延期發射。2023年3月，1號機發射後雖然主引擎正常啟動，但因與H2A有較多相同零部件的第二級發動機未能成功點火而失敗。



JAXA認為，火箭第二級電源系統中電流過剩是發射失敗的原因，於是採取預防對策，進行2號機的發射準備工作。



由於1號機發射失敗，搭載於其上、開發費用約為280億日元的觀測衛星“大地3號”損毀，JAXA考慮到2號機發射失敗的風險，此次發射沒有搭載實用衛星。



H2A火箭還剩最後2枚存量，將很快退役，因此H3的穩定運用對日本的太空開發戰略不可或缺。



從增加通信衛星數量以及安全角度看，全世界對火箭發射的需求都在增加。2023年全球的火箭發射次數為212次，比2022年增加18%，創歷史最高水平。在各國太空開發競爭日趨激烈的情況下，H3兼顧大型化和降低成本，能否展現日本的影響力將受到關注。