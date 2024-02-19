韓國實習住院醫生扎堆請辭　醫療一線或陷混亂

中評社香港2月19日電／韓國全國各家醫院的實習住院醫生19日扎堆遞交辭職報告，部分人員離崗，醫療一線恐陷入一片混亂。



韓聯社報導，韓首都圈五大醫院的實習住院醫生當天集體遞交辭職報告，“辭職潮”還擴散到全國各地，包括大田聖母醫院（44人)、乙支大學醫院大田分院（42人）、濟州大學醫院（53人）、仁川嘉泉大學吉醫院（42人）、仁荷大學醫院（64人）、全北大學醫院（189人）、朝鮮大學醫院（7人）等。



由於實習住院醫生佔上級綜合醫院人力資源的30～40%，醫療一線難免出現混亂。實際上，各種急症手術被取消或推遲，給許多患者造成不便。為了提前應對醫療空缺，延世大學附屬世福蘭斯醫院已著手調整手術日程安排。首爾大學醫院、首爾峨山醫院、三星首爾醫院等也在多方面探討調整手術和住院日程以及補充人手的方案。



在此情況下，政府呼籲實習住院醫生堅守崗位，同時重申依法處理的原則。保健福祉部已面向全國221家實習醫院的醫生全員發佈維持診療命令，並強烈譴責大韓醫師協會（醫協）煽動集體行動。警察廳方面也表示，將按程式從速偵辦涉及醫界集體行動的檢舉控告案件，也將考慮經與檢方協商對非法行為主謀進行逮捕調查。



此外，多個公民團體也在考慮舉行集會譴責實習住院醫生集體行動。