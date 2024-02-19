傅崐萁無奈協商破局　希望用問政回應民意

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月19日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立法院”黨團會議19日下午結束後，總召傅崐萁在書記長洪孟楷和首席副書記長林思銘的陪同下一起受訪，和媒體傳達了今日會議的內容和結果。傅崐萁表示，國民黨團在成為“國會”第一大黨後，對於新的會期有著高度的期待和企圖心，也希望能夠展現出第一大黨的氣勢和責任。他說，國民黨團將以問政的實力來回應人民的期待，不會用意識形態的杯葛或其他方式來影響全民的權益。



國民黨“立院”黨團於2月19日下午在“立法院”紅樓101會議室舉行第11屆第一會期第一次黨團大會，由書記長洪孟楷主持。會議主要是為了討論開議日的相關事宜，包括提案、質詢、委員會等議程。國民黨團要求所有委員全程參與，並視本次會議為甲級動員。



本次會議原本預定進行1個小時，但可能由於今早的朝野協商破局的原因，因此結束時間延長了約40分鐘。會後在開放媒體入內拍攝大合照後，傅崐萁在洪孟楷和林思銘的陪同下一起受訪，和媒體傳達了今日會議的內容和結果。



對於今日朝野協商因民眾黨總召黃國昌與民進黨意見不同而拒絕簽名，傅崐萁受訪時表達了他的不滿與無奈，他認為，這樣的做法影響了全台人民對於食安問題的關切，包括瘦肉精、美國萊豬和核食等。他呼籲，“立法院”應該以問政為主，而不是以政黨利益或意識形態為先，並為全民的健康著想。



傅崐萁強調，國民黨團希望朝野能夠儘速完成協商，讓食安報告能夠在“立法院”公開說明，讓台灣人民能夠知道自己的食物是否安全。他也呼籲新一屆的“立委”能夠用問政的實力和專心來回應民意，不要用杯葛或其他方式來影響人民的權利。他認為，人民的福祉應該高於政黨的利益，並希望人民的權益能夠得到重視。