非洲團結自強為全球發展貢獻力量

中評社北京2月19日電／據新華社報導，第37屆非洲聯盟（非盟）首腦會議19日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部閉幕。此次峰會的核心議題聚焦地區安全局勢、非洲大陸發展、提升非洲影響力等。



分析人士指出，非洲近年來在一體化等方面取得積極進展，國際地位和影響力不斷提升。作為“全球南方”的一部分，未來非洲將進一步凝聚內部力量，加強國際合作，為促進全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展貢獻力量。



聚焦非洲發展



本屆非盟峰會重點關注經濟社會發展，聚焦教育在促進發展方面發揮的重要作用。



新當選非盟輪值主席、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼在峰會開幕式上說，非洲是全球最年輕的大陸，擁有豐富的勞動人口，但目前非洲人才素質與發展需求不匹配。非盟委員會主席法基說，成功的教育將為減少貧困、建設繁榮的非洲貢獻力量。



亞的斯亞貝巴大學教授、曾任非盟經濟顧問的科斯坦蒂諾斯·貝爾胡特斯法接受新華社記者採訪時指出，非洲本就擁有豐富的自然資源，提高民眾受教育程度將幫助非洲成為更具吸引力的投資目的地。



除了強調加強教育，會議呼籲各成員國凝聚力量建立更加強大的區域平台，為實現非洲發展願景提供良好基礎。



2013年，非盟發起跨越半個世紀的非洲發展藍圖《2063年議程》。法基說，在非盟進入該議程的第二個十年之際，各成員國需共同努力，以實現非盟發展願景。

