高虹安關懷弱勢　赴社福機構發龍年提燈

高虹安今日下午偕同職棒啦啦隊員，前往3間社福機構發放龍年小提燈。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市長高虹安慶祝元宵節的方式很不一樣！高虹安今日下午偕同味全龍啦啦隊“小龍女”成員，前往智協日照據點、新竹家扶中心及新竹市早療中心等3間社福機構，溫馨致贈弱智孩童“龍Stay新竹過好年”小提燈，用行動關懷弱勢，並提前祝福大小朋友們元宵節快樂。



高虹安表示，市府團隊重視各項社福議題，為關懷弱勢並體恤需要協助的身障者，特在元宵節前夕邀請味全龍啦啦隊“馬妹”與“心璇”2位充滿熱情活力的小龍女，前往3間社福機構發放龍年小提燈，市府團隊將提供更多資源協助各團體，給予弱勢家庭更多支持與陪伴，公私協力營造老幼共好、幸福友善的城市。



“陪伴就是最溫暖的支持！”高虹安感謝社福團體長期對身障者與弱勢兒少的用心與陪伴，讓身障朋友與弱勢孩童在節慶時也能感受到社會的溫暖，同時歡迎市民朋友們共同加入關懷弱勢行列，給予他們更多陪伴、支持與協助，迎接溫暖又溫馨的一年。



新竹市政府社會處長黃佳婷指出，市府非常重視社福團體的存續與發展，未來將持續提供更多資源協助各團體，使有需要的兒少能夠獲得最好的照顧，也期待新的一年社會大眾可以盡份心力，給予身障朋友們更多支持與關懷，一同打造有愛無礙的幸福城市。



新竹市政府城市行銷處長嚴翊琦表示，“2024龍Stay新竹過好年”燈會展期至3月10日，將在每晚6時至10時點亮東門城、護城河、站前廣場與新竹公園，高虹安今日致贈的小龍提燈是東門城主燈的縮小版，市府將於2月24日下午4時在新竹孔廟前廣場發放，歡迎市民朋友踴躍前往領取。