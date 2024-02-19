黃捷指韓國瑜舉止不莊重　徐巧芯批莫名其妙

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月19日電（記者 俞敦平）中國國民黨團19日下午於“立法院”召開黨團會議，國民黨網路聲量王之一的新科“立委”徐巧芯於會後受訪，談到她對於近日同是新科“立委”民進黨籍的黃捷批評韓國瑜舉止不夠莊重一事發了她的看法，她認為黃捷是故意抹黑韓國瑜，無聊和不負責任讓人感到遺憾和莫名其妙。她隨後也回答了關於今日朝野協商的破局的看法。



對於黃捷批評韓國瑜為了喬拍照位置，把手搭在AIT台北辦事處處長孫曉雅肩膀上幾秒鐘是舉止不夠莊重。徐巧芯表示，韓國瑜一直都是非常親切、熱情而且善良的人，他不管是對男性或是女性都會有一些友好的表示，但是都是出於禮貌和尊重，並沒有任何不妥之處。她認為，孫曉雅女士一定也能感受到韓國瑜的熱情和誠意，而不會覺得受到冒犯或騷擾。



徐巧芯還舉例說，不同的文化有不同的打招呼方式，例如在歐洲，人們會互相親吻臉頰，這並不代表他們有任何不正當的關係，而只是一種禮貌和親密的表達。她認為，有些人故意抹黑韓國瑜的舉止，是非常無聊和不負責任的，這反而會讓台灣社會上的美好、善意、良性的互動和熱情消失，讓人感到遺憾和莫名其妙。



對於今日針對食安報告朝野協商的破局，徐巧芯強調食安報告的重要性，並希望各黨團能夠尋求共識，回應民意。她表示，明天的議程還不確定，但國民黨團會繼續溝通，並收集個別委員的意見。她還反駁民眾黨的指責，認為破局的責任不在國民黨，而在於提前離席的民眾黨。她說，韓國瑜仍然願意與各方溝通，希望食安報告能夠順利進行。