中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，“深海一號”二期綜合處理平台東、西組塊昨天對接完成後，將進行乙二醇回收再生處理裝置和棧橋的吊裝。目前，“深海一號”二期綜合處理平台安裝進程過半，這也標誌著中國南部海域首個“四星連珠”天然氣生產平台建設進程加速推進。



“深海一號”二期工程綜合處理平台由水下導管架和水上生產設施組成，總重量超過1.4萬噸。8腿12裙樁導管架已於今年1月底安裝就位。水上生產設施由東、西組塊及乙二醇回收再生處理裝置和棧橋四部分組成，總重超過7500噸。



中國海油海油工程“深海一號”二期工程總包項目總工程師孫志廣：截至目前，整體安裝工作量已完成過半，在焊接作業進行的同時，MRU（乙二醇回收再生處理裝置）和棧橋吊裝準備工作也在緊鑼密鼓進行。等到棧橋吊裝完成後，二期綜合處理平台將與原有的崖城13－1平台連成一體，形成中國南部海域首個“四星連珠”天然氣生產集群。



2021年6月投產的“深海一號”超深水大氣田天然氣探明地質儲量超千億立方米，是中國目前自主開發的水深最深、勘探開發難度最大的海上超深水大氣田。“深海一號”二期工程全面投產後，可使“深海一號”超深水大氣田年產量再提升50%，達到年產天然氣45億立方米。