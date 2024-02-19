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胡塞武裝稱襲擊英國船只、擊落美軍無人機
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2024-02-19 17:14:18
中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，也門當地時間19日上午，也門胡塞武裝武裝軍事發言人葉海亞·薩里阿發表聲明稱，胡塞武裝通過導彈襲擊了英國“紅寶石”號貨輪（Rubymar），並稱該船損毀嚴重，面臨在亞丁灣沉沒的風險。
此外，胡塞武裝還在其控制的荷台達省通過導彈擊中了一架美軍MQ－9死神無人偵察機。
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