國際觀察丨非洲團結自強為全球發展貢獻力量

中評社北京2月19日電／據新華社報導，第37屆非洲聯盟（非盟）首腦會議19日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部閉幕。此次峰會的核心議題聚焦地區安全局勢、非洲大陸發展、提升非洲影響力等。



分析人士指出，非洲近年來在一體化等方面取得積極進展，國際地位和影響力不斷提升。作為“全球南方”的一部分，未來非洲將進一步凝聚內部力量，加強國際合作，為促進全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展貢獻力量。



聚焦非洲發展



本屆非盟峰會重點關注經濟社會發展，聚焦教育在促進發展方面發揮的重要作用。



新當選非盟輪值主席、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼在峰會開幕式上說，非洲是全球最年輕的大陸，擁有豐富的勞動人口，但目前非洲人才素質與發展需求不匹配。非盟委員會主席法基說，成功的教育將為減少貧困、建設繁榮的非洲貢獻力量。



亞的斯亞貝巴大學教授、曾任非盟經濟顧問的科斯坦蒂諾斯·貝爾胡特斯法接受新華社記者採訪時指出，非洲本就擁有豐富的自然資源，提高民眾受教育程度將幫助非洲成為更具吸引力的投資目的地。



除了強調加強教育，會議呼籲各成員國凝聚力量建立更加強大的區域平台，為實現非洲發展願景提供良好基礎。



2013年，非盟發起跨越半個世紀的非洲發展藍圖《2063年議程》。法基說，在非盟進入該議程的第二個十年之際，各成員國需共同努力，以實現非盟發展願景。



由非盟推動的非洲大陸自貿區作為《2063年議程》的旗艦項目，如今正在加速建設。加茲瓦尼表示，非盟將致力於激發非洲大陸潛力，繼續加強經濟一體化、基礎設施互聯互通、提高農業生產能力等，推進第二個十年計劃順利實施。



發出團結聲音



在“全球南方”蓬勃發展的時代大背景下，非盟正積極推動非洲國家在涉及集體利益的重大問題上採取統一立場，在國際舞台上發出團結一致的聲音。非盟去年9月受邀加入二十國集團，使非洲在全球治理中的代表性和話語權進一步提升。



埃塞俄比亞外交部長塞拉西在本屆峰會上表示，非盟作為二十國集團正式成員可以更好地代表非洲大陸發聲，有助於提升非洲在全球舞台上的發言權。法基說，非盟加入二十國集團後應為解決全球性挑戰作出貢獻，並繼續為非洲大陸的優先事項發聲。



與此同時，金磚合作機制也增添了“非洲力量”。今年1月1日，埃及、埃塞俄比亞同沙特、阿聯酋、伊朗一道成為金磚國家正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。擴員後的“大金磚”將更有力推動全球治理體系朝著公正合理方向發展，更有力提升“全球南方”在國際事務中的代表性和發言權。



塞拉西表示，埃塞俄比亞將以加入金磚合作機制為契機，與其他非洲國家一道促進非洲大陸共同利益，並為全球治理和發展作出貢獻。



點贊中非合作



中國和非洲歷來是命運共同體，雙方始終風雨同舟、相互支持。中國一直堅定支持非洲國家聯合自強、發展振興，支持非洲在國際舞台上發揮更大作用。



在共建“一帶一路”倡議、中非合作論壇等框架下，中非務實合作持續走深走實。2015年和2018年，中非合作論壇約翰內斯堡峰會和北京峰會先後成功舉辦，分別宣布實施中非“十大合作計劃”和“八大行動”，引領中非合作達到前所未有的新高度。非洲大地上，一大批鐵路、公路、機場、港口、電站等基礎設施及經貿合作區陸續建成，中非和平安全、科教文衛、減貧惠民、民間交往等合作深入推進。



在國際和多邊場合，中國推動“金磚”實現歷史性擴員，率先公開支持非盟加入二十國集團，致力於提升發展中國家在全球事務中的代表性和發言權。



非盟常駐代表委員會主席優素福·曼杜阿·阿蘇馬尼感謝中國對非洲大陸各領域發展所作的積極貢獻和對非盟加入二十國集團的支持。他說，非洲和中國在國際事務中相互支持，雙方互利共贏合作堪稱南南合作和國際對非合作典範。



本屆非盟峰會聚焦的教育是中非合作重點領域之一。孔子學院、魯班工坊等教育和職業培訓合作，中國企業在非承建項目期間的人才培養和技術賦能等，為非洲國家實現工業化、現代化提供了重要的人才和技能支持。



非盟委員會經濟發展、貿易、旅遊、工業與礦業委員阿爾伯特·穆昌加說，中非教育合作推動了非洲人力資源進步，促進了非洲大陸經濟社會發展，期待在《中非人才培養合作計劃》等框架下取得更多成果。