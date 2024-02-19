貝寧加快發展數字經濟

中評社北京2月19日電／據人民日報報導，國際貨幣基金組織近日發布的報告預測，西非國家貝寧今年的經濟增長率有望達到6.3%，超過非洲國家平均增幅。近年來，貝寧加快推進數字化轉型，提出到2026年力爭將數字經濟對國內生產總值（GDP）的貢獻率提升至25%，促進了本國經濟發展。



貝寧在《2016—2021年國家行動計劃》中對數字經濟作出明確規劃，將信息技術作為數字經濟發展的催化劑。該計劃實施期間，共投資六大項目，投資金額超過8億歐元，將數字經濟在GDP中的占比提升至6%，還創造了9萬多個直接就業崗位。在《2021—2026年國家行動計劃》中，貝寧政府提出重點加強國家寬帶網絡建設，為偏遠地區接入寬帶，提高網速和網絡的穩定性，力爭到2026年實現互聯網全覆蓋。



貝寧是非洲最早設立數字經濟部的國家之一，該部門的主要職能就是促進國家數字經濟發展，推動各行業數字化轉型。貝寧政府加快電子政務建設，從2018年開始為外國人提供電子簽證服務。記者日前在貝寧採訪時瞭解到，民眾在網上即可繳納稅款，支付水、電、通信等費用，可在線完成幾十項與民生相關的服務。



貝寧還與聯合國貿易和發展會議（貿發會議）等機構合作，推出相關數字化產品。例如貝寧投資出口促進署上線的數字化服務平台，讓註冊公司變得更加簡單，帶動更多年輕人創業。貿發會議的數據顯示，2019—2022年間，在貝寧註冊企業的群體中，18—30歲的年輕人數量從7416人增加到23312人，增加了兩倍多。奧吉拉多是貝寧一家專門研發智能手機防盜追蹤器企業的創辦者。奧吉拉多說：“我通過數字政務平台申請成立公司，所有流程在網上就能完成，節省了大量時間。”



貿發會議商業便利化負責人弗蘭克·格羅澤爾表示，貝寧政府致力於建立數字化商業環境，在創新服務的同時促進企業蓬勃發展。貝寧總統塔隆表示，將貝寧打造為西非地區數字服務中心，有利於促進經濟發展，提高社會包容性。



在推動數字化建設過程中，貝寧重視與中國企業擴大合作。貝寧國家寬帶網一期項目、二期項目以及國家教育電子網等工程都有中國企業的參與。中國企業還積極為當地培養數字化人才。記者在華為貝寧公司採訪時瞭解到，2023年公司為本地員工進行專場培訓18次，並將5名優秀員工送到華為深圳總部培訓。



從2016年開始，中國企業定期為貝寧高校的通信專業學生提供系統培訓。截至目前，已有200餘名學生參與相關培訓。中國企業還為貝寧高校捐贈硬裝實踐基地，為學生動手實操提供更好條件，預計到2026年可使超過3000名高校學生受益。華為貝寧公司企業業務負責人馮建銘在接受記者採訪時說，中國企業為貝寧通信技術發展和數字化轉型提供了人力資源支持。