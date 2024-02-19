霍爾果斯口岸通行中歐（中亞）班列已破千列

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，2月18日，一列滿載著日用百貨、機械配件、紡織面料等貨物的中歐班列從霍爾果斯鐵路口岸駛出，開往波蘭馬拉舍維奇，標誌著霍爾果斯口岸2024年通行中歐（中亞）班列數量比2023年同期提前4天完成1000列，同比去年增長6.9%。



近年來，隨著進出口貿易快速發展，霍爾果斯大力實施“數字口岸”和“無紙化通關”系統項目、鐵路快通等業務，不斷提升口岸通行查驗效率，中歐（中亞）班列數量穩步增長。去年，霍爾果斯進出境中歐班列達7762列，增長9.8%。



霍爾果斯博報國際貨運代理有限公司負責人楊嘉逸介紹，這幾年，隨著對外貿易的發展，中歐班列運載的貨物品類十分廣泛，大到建材、農機具、商品車，小到服裝鞋帽、化妝品、電子零件。今年我們公司代理的商品數量明顯增長，代理的班列有65列，貨物種類有100餘種，總重100萬噸，貨值45億美元。



霍爾果斯鐵路口岸優化運輸組織及人員配置，在實行24小時不間斷梯隊輪換作業的基礎上確保列車滿軸運行，盡可能實現班列多拉滿載。該站發揮集中調度指揮優勢，統籌調配運用區間運力，合理安排調車機作業、列車解編及車輛取送對位，不斷提高裝卸車效率，壓減班列站停時間。



霍爾果斯站安全生產指揮中心生產調度員馬小剛在接受央視記者採訪時表示，春節期間，中歐班列運輸不打烊，針對二月份假期較多的實際情況，我們及時調整人員、機具，實行24小時不停輪作業，協調上級調度部門做好上下行列車組織，推進中歐班列全程時刻表運輸等運輸組織新模式，實現了中歐班列的持續提速。



霍爾果斯海關副關長陳鵬德介紹，今年以來，霍爾果斯海關持續優化通關流程，霍爾果斯鐵路口岸中歐班列通行數量持續增長，每天現在通行的班列數量都保持在20列以上，通關時間壓縮了60%。越來越多的日用商品、機電產品、農副產品等中國製造的商品都選擇從霍爾果斯口岸走向中亞和歐洲市場。尤其大量新能源汽車搭乘中歐班列已經成為今年亮點之一。目前，已有長城、奇瑞、長安、宇通等國產品牌的汽車從霍爾果斯鐵路口岸出口到俄羅斯、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等20多個共建“一帶一路”國家。



作為中國向西開放的重要口岸，自2016年開行首趟中歐班列以來，已累計開行中歐（中亞）班列超過3.4萬列，開行線路80條，通達18個國家45座城市，已然成為國際物流陸路運輸的“黃金通道”。