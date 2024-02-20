經民聯公佈兩會建議提案 籲設大灣區自貿區

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）全國“兩會”召開在即，經民聯19日舉行記者會，由擔任全國人大代表及全國政協委員的聯盟成員介紹將提交予“兩會”的14份建議和提案。其中，經民聯8名全國政協委員將提交聯名提案，建議中央支持研究建立“粵港澳大灣區自由貿易合作區”，以消除粵港澳現存的投資和貿易壁壘，進一步提升廣東對外開放水平、加大對港澳支持力度，為港澳帶來更多發展動能，實現粵港澳深度融合發展。



經民聯成員，全國政協常委林建岳、全國人大代表梁美芬、全國人大代表吳永嘉、全國政協委員胡劍江、全國政協委員陳亨利、全國政協委員杜家駒、全國政協委員林詩鍵出席記者會。



據介紹，鑒於目前粵港澳三地仍存在投資和貿易壁壘，全國政協常委林建岳、全國政協委員劉業強、胡劍江、李大壯、陳亨利博士、杜家駒、林詩鍵、盧金榮等8名經民聯核心成員聯名提案，建議在中央支持下，以CEPA框架下粵港澳實施特殊自由貿易合作安排為基礎，將廣東自貿試驗區高水平開放政策適用範圍拓寬至粵港澳三地，建立“大灣區自貿合作區”，通過自貿合作區的運作模式，推動廣東在貿易、投資、規則等領域全面對接港澳，進一步消除粵港澳三地投資和貿易壁壘，構建高度開放的經濟運行體制，實現貨物、服務、資金、人員、數據等市場要素自由便利流動，使大灣區自貿合作區成為落實大灣區戰略的重要制度型開放平台，推動大灣區面向全球高水準開放。



深化內地與香港經貿合作方面，全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳提出“深化兩地數字經濟合作 支持香港跨境電子商務發展”提案，建議中央將香港定位為“絲路電商”的國際合作平台，把握數字經濟機遇，盡快協調推動建立粵港澳大灣區數據平台，推動兩地電商合作，打造“香港電商購物節”，降低跨境物流成本，爭取港澳地區一日送達。林建岳還提出，為進一步推動粵港澳大灣區建設，建議“推動香港文化產業融入大灣區 支持發展中外文化藝術交流中心”，包括將香港打造成“嶺南文化創意產業龍頭”。