也門胡塞武裝導彈擊中英國貨輪並造成嚴重損害

中評社北京2月19日電／據新華社報導，薩那消息：也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日說，胡塞武裝對在亞丁灣航行的一艘英國貨輪實施了導彈打擊，並成功擊中目標。



薩雷亞說，被打擊的貨輪名為“魯比馬爾”號，懸掛伯利茲國旗，是在英國註冊的雜貨船。



薩雷亞未透露具體的打擊時間和地點，他說，這艘貨輪遭“災難性損害”，目前已無法航行。



英國海上貿易行動辦公室18日晚間發布消息說，一艘在紅海南部航行的貨輪當天遭導彈襲擊，導彈在船只附近爆炸，造成船體受損，無船員受傷。19日，該辦公室又更新消息說，遇襲船只船員已棄船，目前船只已停泊在紅海某處。該辦公室未公布遭襲船只名稱。



此外，薩雷亞還在聲明中說，胡塞武裝在紅海城市荷台達擊落一架美國MQ－9型無人機。



美國中央司令部18日發表聲明說，美軍在17日對胡塞武裝目標進行了5次“自衛性質”的空襲。聲明還說，胡塞武裝首次使用了無人水下航行器，試圖在紅海航線發動攻擊。



新一輪巴以衝突去年10月爆發後，胡塞武裝頻頻在紅海水域襲擊關聯以色列的船只，以示對巴勒斯坦的支持。今年1月12日以來，美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。