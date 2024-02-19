中老鐵路春節期間進出口貨運量超10萬噸

中評社北京2月19日電／據央視新聞報導，2月10日至2月17日，2024年春節期間，昆明海關共監管驗放經中老鐵路進出口的貨運量達13萬噸、貨值3.45億元，較2023年春節期間分別增長90%、163%，其中出口貨物以鋼材、汽車配件和百貨等為主，進口貨物以香蕉、榴蓮、山竹和鐵礦為主。



中老鐵路“黃金線路”效應日益凸顯，有效促進了中老兩國以及“一帶一路”共建國家間的經貿合作和文化交流，為區域繁榮發展注入新活力。