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國台辦：泉州紅會將陪同家屬善後漁船事件
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2024-02-19 17:32:40
（來源：國台辦）
中評社北京2月19日電／據國台辦消息，國務院台辦發言人朱鳳蓮19日表示，2月14日台灣有關方面粗暴對待大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件發生後，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於20日赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜。
朱鳳蓮強調，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。
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