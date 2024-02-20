賴岳謙語中評：金廈禁限制水域消失難以想象

國際政治專家、時事評論員賴岳謙。（中評社 資料照） 中評社台中2月20日電（記者 方敬為）金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀2死意外，國台辦質疑執法過當，並稱金廈根本不存在所謂“禁、限制水域”一說。時事評論員賴岳謙接受中評社訪問表示，大陸公開否認金廈禁、限制水域，表明未來大陸海警可能在金廈水域擴張行政管轄範圍，相關效應不堪設想。



至於大陸否認金廈禁、限制水域，是否在推進台灣海峽“內水化”？賴岳謙認為，兩者性質不同，金廈水域是很單純的兩岸事務，不會有國際船隻通過，但台海則涉及到國際船隻航行問題，因此中國大陸雖然主張台海是內水性質，可是在實務上，仍需要循序漸進，不過，從金廈水域的形勢演變來看，可以預見中國大陸在海上主權的宣示力道會越來越強。



台灣方面報導，台灣海巡艦2月14日在金門海域追逐越界大陸漁船，過程中導致漁船翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。國台辦質疑台灣方面執法過當，譴責台灣粗暴驅離大陸漁船，嚴重傷害兩岸同胞感情，並強調兩岸同屬一個中國，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。



針對後續相關效應，賴岳謙認為，國台辦否認金廈存在禁、限制水域等同於兩岸互信盡失。其實金門禁、限制水域由於大陸從未承認或者簽署正式文件，因此本身不具有法理約定。在過去是兩岸默契，相關範圍是台灣單方面劃定，就連界線基準也模糊不清，距離廈門沿岸從6公里到0.8公里不等，只是過去大陸方面基於兩岸互信、和諧，採取“默認”的方式，但要注意的是，大陸從未在法律基礎上承認相關事宜。

