中評關注：楊文科為何生氣？因綠卡開發案

楊文科怒轟綠營看顏色執政，卡新竹縣2項重大建設。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長楊文科向來溫文儒雅，19日出席台筆電代工大廠緯創資通全球營運總部上樑典禮時卻罕見動怒，痛批民進黨政府執政看顏色，卡關新竹縣2項重大建設長達5年，不但嚴重影響新竹縣市的發展，更擔憂會因此影響台灣高科技產業的發展。



會讓楊文科如此生氣的原因，是因在他任內主打的“台灣知識經濟旗艦園區”（簡稱：台知園區）和“竹科三期開發案”（簡稱：科三計劃），都還卡在“內政部”都市計劃委員會內，且一卡就是5年，至今仍看不到都市計劃變更通過的可能性，因此讓他相當心寒，也呼籲民進黨政府應盡速通過這2項重大建設。



台知園區預定地位在新竹縣竹北市高鐵站附近，占地約435公頃，預計將打造一個兼顧自然生態與客家文化特性的優質文化生活圈，並建構成為北台灣科技、資訊、金融、經濟和商業中心，若台知園區開發完成，預計可為新竹縣增加約3.3萬就業人口。



科三計劃則位於新竹縣竹東鎮工業技術研究院附近，占地約453公頃，預計將全面健全竹科三期園區內的各項公共建設與交通路網，希望藉由此規劃提供生活、產業與服務等機能，並擴大新竹科學園區的規模，預計可為新竹縣增加約1.85萬就業人口。



台知園區最早在2004年就獲“內政部”核定為“國家”重大建設計劃，歷經長達20年共34次的審議後，目前該計劃仍在檢討修正中，而在楊文科任內最後一次申請該計劃是在2020年，至今已近4年，但計劃卻仍躺在“內政部”都市計劃委員會內，遙遙無期。



科三計劃最早則是在2005年就成立專責推動小組，歷經長達19年共24次的審議後，目前該計劃仍在“內政部”排審中，而在楊文科任內最後一次申請該計劃是在2019年，至今已近5年，仍看不到該計劃通過的可能性。



新竹縣政府官員向中評社表示，依都市計劃法規定，擬定機關每3年或5年至少應通盤檢討1次，而2項計劃從擬定至今都已約20年，在楊文科任內提出通盤檢討送審後至今也已近4到5年，卻仍不見“內政部”有所作為，也難怪會讓楊文科一提到此事便氣到咬牙切齒。

