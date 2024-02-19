39%的日本人打算工作到70歲以後

中評社香港2月19日電／日本經濟新聞（中文版：日經中文網）於2023年10～11月在日本通過郵寄方式進行了輿論調查。當在勞動方式和社會保障方面的問題中問及打算工作到多大年齡時，回答工作到70歲以上的日本人比例為39%，達到2018年開始調查以來的最高水平。關於對未來的擔心，7成日本人列舉了“生活資金等經濟面”。



面對工作到多大年齡的問題，回答“70～74歲”的比例為21%，回答“75歲以上”的比例為18%。即便單從回答“75歲以上”的比例來看，也比2018年的調查高出5個百分點，創下了開始調查以來的最高紀錄。



回答“60～64歲”的比例為11%，回答“65～69歲”的比例為27%。打算工作到多大年齡的平均值比2018年（66.6歲）上升1.8歲，達到68.4歲，刷新了最高值。



日本的企業正在推進廢除退休年齡和提高退休年齡的工作。野島電器（Nojima）於2021年取消了雇用年齡上限。該公司大約有40名70歲以上的人在工作。YKK集團也於2021年在日本國內的業務公司中廢除了之前設定為65歲的退休年齡。



住友化學將從2024年4月開始分階段提高退休年齡，將其從60歲最終調整至65歲。村田製作所將調整60歲以上員工的工資體系，引入可以在64歲之前自由設定退休年齡的“選擇性退休年齡制”。



日本政府鼓勵企業雇用老年人。已於2021年開始施行修改後的《老年人雇用穩定法》，規定企業有為70歲以下的老年人繼續提供就業機會的努力義務。



日本厚生勞動省2023年的調查顯示，廢除退休年齡制或將退休年齡設定在65歲以上的企業比例為30.8%。與2022年的調查相比，上升了1.4個百分點。老年人的就業情況有望進一步獲得改善。



經濟合作與發展組織（OECD）1月建議廢除日本企業的退休年齡制度。據其估算，如果日本的出生率維持在接近現有水平的1.3，那麼到2100年就業人數將比現在減少一半。



此次以多選方式詢問了對自己未來的什麼方面感到不安。回答“生活資金等經濟面”的比例最高，達到70%。在2018年至2022年的調查中，回答“健康”的比例最高，此次則被“經濟面”所取代。



這次還以多選方式詢問了採取什麼措施來防備未來生活所需要的金錢問題。排在第1位的回答是“存款”，佔61%，其次是“加入保險、個人養老金”，佔比33%，“投資信託及股票等風險資產投資”佔22%。



衹有14%的人回答“為了長期工作而提高技能”。回答“提高技能”的比例自2018年開始調查以來一直處於持平狀態，從數據上看，很難說“技能重塑（Reskilling）”在擴大。



日本經濟新聞採用郵寄方式的輿論調查每年實施1次，此次是第6次。2023年10～11月由日經Research隨機抽取日本全國18歲以上的男女進行了調查。共收到1607份回答，有效回答率為53.6%。