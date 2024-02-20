揭仲：台無法阻止陸入金門水域　須防擦槍走火

“國政基金會”副研究員揭仲接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）大陸漁船14日在金門附近海域因躲避台灣海巡追緝時翻覆，導致2人身亡。陸方不滿台灣處理方式，國台辦日前嚴正表達“金廈不存在禁止、限制水域”，大陸海警也宣布“常態化執法巡查”。中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員揭仲接受中評社專訪表示，兩岸若發生新爭議、重大對立衝突，大陸恐怕會派飛機進入金門海域，或登檢台灣漁船，須慎防擦槍走火。



揭仲強調，美國、日本也不會允許台灣在所謂禁止、限制水域內與大陸執法船發生衝突，台灣現階段就是堅持強調可執法，不過也盡可能避免衝突，大陸也應有所節制。至於中、長期因對方法，兩岸還是要有溝通的方式，當然今後要大陸停止進入所謂禁止、限制水域，不太可能，頂多讓大陸海警進入的次數、停留時間有新的改變，讓往後雙方若發生衝突時，可遵循一些默契與規則慣例，來避免衝突。



揭仲，淡江大學國際事務與戰略研究所博士，淡大國際事務與戰略研究所兼任助理教授，曾任前藍委林郁方辦公室主任，專長為戰略研究、大陸軍事、危機處理、防務政策”等。



揭仲說，台灣所稱的“海峽中線”在2022年8月時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台時已沒有了，大陸對台海就兩個重點，一、大陸擁有台海絕大部分管轄權，二、不承認“中華民國”依據自身法律對台海的相關海域有管轄權，沒有所謂的限航區。從大陸民航局取消M503航路飛行偏置也可看出，取消“海峽中線”的默契，已將台灣“地方政府化”，這是大陸對台的法律戰中，重要的一環。



揭仲指出，大陸海警船除已開始常態化向過去所謂“海峽中線”以東進入，如今又稱金廈不存在禁止、限制水域。大陸在台灣金門、離外島周邊巡弋執法將沒有限制，為建立起實際管轄的事實，恐會常態化巡弋，頗似大陸在釣魚台主權上，對待日本的模式。

