日股總市值重返亞洲首位

中評社香港2月19日電／共同社19日獲悉，東京證券交易所的上市股票總市值躍居亞洲首位。這是2020年7月被中國的上海證券交易所超越以來，時隔3年半重返。受中國經濟減速的影響，以海外投資者為中心，資金流向從中國轉為日本，促成了此次超越。



世界交易所聯合會（WFE）的統計顯示，截至1月底，以東交所為中心的日本交易所集團（JPX）的總市值為6.34萬億美元，而上交所為6.0433萬億美元。JPX的全球排名上升至第4位。2020年7月被上交所超越時，JPX的總市值為5.5518萬億美元，而上交所為6.0347萬億美元。



東京股市日經指數目前在高位徘徊。從年初到上週五累計上漲超過5000點。16日盤中逼近泡沫經濟期的1989年年底的歷史最高收盤點位，只差約50點。



股價受到了海外投資者的提振。在東京和名古屋市場上，外國投資者截至1月的第5週（1月4日至2月2日）淨買入2.0693萬億日元（約合人民幣993億元）股票。日本企業的業績表現強勁，再加上東交所要求企業提高價值，因此海外投資者把熱切的目光投向了日本。



WFE的調查顯示，全球主要交易所的總市值排名中，美國紐約證券交易所居首，第二位是美國納斯達克市場，第三位是歐洲泛歐交易所。