王毅同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯舉行會談

中評社北京2月19日電／當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在科爾多瓦同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯舉行會談。



新華社報導，王毅說，此訪正值中西關係開啟新的50年，這是總結經驗、展望未來的重要年份。雙方要加強戰略溝通，密切高層交往，深化務實合作，推動中西關係在下一個50年實現更大發展。西班牙是歐洲大國和歐盟成員，具有重要國際和地區影響力，中方願同西班牙一道，從全球視野和長遠角度把握中西關係，擦亮相互信任、互利共贏的底色，突出戰略穩定、務實合作的特色，推動中西關係持續走在中歐關係前列。中方讚賞西班牙堅持一個中國原則，支持西班牙維護領土完整和民族團結。中西是全面戰略伙伴，都支持踐行多邊主義，雙方應加強協調，攜手應對全球性挑戰，為人類和平發展事業作出新的貢獻。



王毅表示，中國市場快速增長，規模不斷擴大，將繼續對全球開放。中方歡迎西班牙優質產品對華出口。我們願同西班牙一道，堅持開放互惠，為兩國互利合作提供堅實支撐，攜手構建開放型世界經濟，推進普惠包容的經濟全球化。



阿爾瓦雷斯祝賀中國龍年新春，表示去年兩國隆重慶祝建交50周年並啟動文化和旅遊年，桑切斯首相成功訪華，西班牙還為歐中領導人會晤成功舉辦發揮了歐盟輪值主席國作用。西班牙一貫奉行一個中國政策，願同中方保持高層交往，激活雙邊合作機制，深化務實合作。西班牙支持開放和自由貿易，歡迎中國投資，將為各國企業提供平等和良好營商環境。



雙方一致同意加強電信、醫療、電動汽車、綠色能源等各領域合作。



雙方一致同意延續文化和旅遊年積極效應，增進人民友誼。西班牙高度讚賞中方對西公民實施免簽，感謝中方展現信任和友好，西班牙也將積極推動簡化中國遊客赴西手續。



雙方還就國際和地區廣泛議題深入交換了看法。