王毅談中西外長會談共識

中評社北京2月19日電／當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在科爾多瓦同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯共同會見記者時表示，中方視西班牙為歐盟中值得信賴的好伙伴，願同西班牙一道，打造具有戰略定力的雙邊關係，為兩國發展振興提供新助力，為中歐關係注入新動能。王毅介紹了雙方達成的廣泛共識。



新華社報導，王毅說，我們一致認為，戰略互信是中西關係發展的牢固基石。去年雙方隆重慶祝建交50周年，兩國領導人為雙邊關係發展擘畫戰略藍圖，務實合作展現蓬勃活力。雙方將延續高層交往勢頭，營造良好政治氛圍，重申相互尊重彼此核心利益和重大關切，理解並支持對方維護國家統一和民族團結的努力。中方讚賞西班牙堅持一個中國原則。



我們一致認為，開放合作是中西關係發展的內生動力，願拓展電動汽車、綠色能源、數字經濟等新合作領域，為對方企業提供公平、公正、非歧視營商環境，不斷增強雙向投資的質量和韌性，助力各自經濟轉型升級。中方已宣佈解除對西班牙30月齡以下剔骨牛肉輸華限制，歡迎西班牙用好進博會、消博會、服貿會等平台，推動更多優質產品對華出口。



我們一致認為，人文交流是中西關係發展的寶貴財富。去年兩國成功互辦文化和旅遊年，“秦漢文明展”“達利藝術展”吸引數十萬人次參觀。中方已對西班牙實行單方面免簽政策，西班牙方面也願出台更多便利兩國人員往來舉措。大熊貓是兩國人民的友好使者，西班牙歌手為“竹琳”創作的童謠《大熊貓之歌》曾風靡西全國，陪伴一代代西班牙孩子快樂成長。中方將待已到期的大熊貓一家接返中國後，再向西班牙運送一對年輕的大熊貓，延續兩國人民40多年“熊貓情”。



我們一致認為，中歐關係保持穩定符合雙方共同利益。中方讚賞去年下半年西班牙擔任歐盟輪值主席國期間，為推動中歐交往合作所作貢獻，期待並相信西班牙繼續在歐盟中發揮積極影響。雙方願推動中歐攜手應對氣候變化、糧食安全、公共衞生等全球性挑戰，在充滿動蕩的世界裡，承擔起應盡的國際責任。



我們都深刻感受到，國際社會對人類的前途命運更加擔憂，對和平、穩定和發展的渴求更加強烈。中國和西班牙都是維護國際秩序、推動全球發展的穩健力量。中方願同西班牙展現擔當，密切協調，凝聚更廣泛國際共識，提出更有效解決方案，推動熱點問題政治解決，為建設人類美好未來作出更大貢獻。



王毅表示，明年是中西建立全面戰略伙伴關係20周年，中方願同西班牙一道努力，秉持相互尊重、平等互利的精神，推動各領域交流合作取得更多積極成果，推動兩國關係邁上新台階，繼續走在中歐關係前列。