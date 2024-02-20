在推進農業綠色發展中深化農村經營體制改革

當前，農業綠色科技的迅猛發展與廣泛應用，正在以前所未有的方式更加深刻、持久地改變中國乃至世界農業的發展，包括農業生產方式和農業經營方式的協同進步。 中評社北京2月20日電／黨的二十大報告指出：“推動經濟社會發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。”2023年12月召開的中央農村工作會議，傳達學習了習近平總書記關於做好“三農”工作的重要指示。總書記強調，“要強化科技和改革雙輪驅動，加大核心技術攻關力度，改革完善‘三農’工作體制機制，為農業現代化增動力、添活力”。2024年中央一號文件指出，“堅持產業興農、質量興農、綠色興農”，“把農業建成現代化大產業”。深入研究、正確處理好農業綠色發展與農村經營體制改革的關係是深化農村改革的重要內容，對促進農業高質量發展、推進鄉村全面振興、加快建設農業強國具有重要意義。



一、農業綠色發展對深化農村經營體制改革的重要意義



《求是》雜誌發表中國農業綠色發展研究會理事長餘欣榮文章表示，習近平總書記在主持中共中央政治局第十一次集體學習時強調，“生產關係必須與生產力發展要求相適應。發展新質生產力，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的新型生產關係”。農業綠色發展是以新發展理念為引領，以尊重自然、順應自然、保護自然為前提，以統籌經濟、社會、生態效益為基本原則，以綠色科技創新與體制機制創新為驅動，實現增產增收、資源高效、環境友好、富裕健康多目標協同發展的農業變革過程。農業綠色科技是農業綠色發展的核心動力。推進農業綠色發展，推動農業綠色科技創新，需要依托生物、數字、先進裝備製造等技術手段融合協同，加快發展新質生產力，以最小的資源投入、最小的生態環境代價，實現農業最好的產出、最好的效率、最好的收益。農業綠色發展對深化農村經營體制改革具有重要意義。



農業綠色發展對農村經營體制創新的理論意義。農業綠色發展的性質對農村經營體制改革產生深刻影響。推進農業綠色發展是農業發展觀的一場深刻革命。這要求我們不僅要重視農業綠色發展對農業生產力的變革作用，還要重視農業綠色發展在變革農業生產關係，特別是農村經營體制創新中的重要作用。新中國成立以來，中國農村經營體制改革主要經歷了農戶互助合作經營、農村集體統一經營和以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營這三個階段，它們與當時農業生產力狀況協調與否，對能否實現黨和國家農業發展目標關係重大。新征程上，我們要實現加快建設農業強國的目標，必須重視研究以農業綠色科技進步為核心的農業綠色發展與農村經營體制演進之間的關係，正確推進農業綠色發展和農業經營方式創新，從而形成相互適應、協同發展的格局，為實現農業高質量發展奠定良好體制基礎。



農業綠色發展對農村經營體制創新的實踐意義。黨的十八大以來，農業綠色科技的研發應用和農業可持續發展取得了明顯成效，集中體現在農業綠色轉型邁出新步子，在農業連年增產增收的同時，農用化肥農藥施用量呈現持續下降趨勢。農業綠色技術的開發應用，不斷促進農業發展節本提質增效，催生農業農村新產業新業態新模式，促進農村勞動力從一產向二三產業加速轉移，為農村改革與發展增添了新活力。實踐表明，農業綠色發展和農業科技進步，有利於解決“小農戶”與“大市場”的矛盾，有利於以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制保持穩定。面對農村經營體制改革呈現機遇與挑戰並存的新形勢，我們要統籌好農業綠色發展與農村改革的關係，保障中國式現代化的順利進行。



農業綠色發展對農村經營體制創新的政策意義。推進農業綠色發展，需要兼顧經濟、社會、生態效益，加快轉變一個時期以來大水大肥的粗放生產方式，迫切需要發揮政府在政策激勵等方面的作用，有效引導農戶提升農業綠色發展的素質和能力。近幾年各地都出台了一些綠色支持政策，如輪作休耕、秸秆還田、畜禽糞污治理、擴大大豆種植等，幹部群眾很擁護，但也有個別地方沒有達到預期效果。究其原因是新階段中國農村經營體制、農業經營主體發生了一些新變化，要求綠色支持政策的實施對象、標準、方法和手段等更加精準，而一些地方在落實政策時沒能及時適應這一新要求。黨的二十大報告對完善支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策提出明確要求。我們要在推進農業綠色發展過程中，更加注重對農業經營方式及經營主體等變化規律的系統研究，努力提高各項綠色支持政策的精準性，更好調動農民和其他各類經營主體投身綠色發展的積極性、主動性和創造性。



二、農業綠色科技給農村經營體制帶來新變化



文章指出，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展新質生產力的核心要素。每一次農業技術革命都帶來農業生產力大發展。當前，以綠色健康消費為引領，以生物技術、智能裝備製造技術為支撐，以數字技術相貫通的農業綠色科技的迅猛發展與廣泛應用，正在以前所未有的方式更加深刻、持久地改變中國乃至世界農業的發展，包括農業生產方式和農業經營方式的協同進步。



農業綠色科技促進農村經營體制更加充滿活力。改革開放以來，中國農村建立並不斷鞏固完善以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制，促進了農業生產力的持續進步。但隨著人口增加、需求增長、資源環境硬約束等因素的出現，如何促使小農戶和現代農業發展有機銜接以及提高資源環境利用效率等問題日益突出，農戶家庭經營的市場條件不對稱、信息不對稱、風險不對稱、資源不對稱等短板一直難以克服。當前和今後很長一個時期，小農戶家庭經營仍將是中國農業的主要經營方式。近年來，隨著農業綠色轉型步伐的加快，農業綠色技術加速在農業各環節各領域滲透應用，全方位的農業社會化服務為農戶家庭生產經營活動提供了便捷、高效的周到服務，帶動提升了小農戶發展能力，有效解決了“小農戶”與“大市場”的矛盾，為以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制鞏固和完善提供了長期強勁的支撐力。據統計，2023年農業社會化服務總面積超過19.7億畝次，服務小農戶9100多萬戶。近些年出現的訂單農業服務平台，以“先找市場、再抓生產、產銷掛鈎、以銷定產”為目標，為涉農群體提供種苗、農業設施、農資、農技指導等，通過線上線下對接，為解決長期以來困擾小農戶“種什麼、怎麼種、賣給誰”的難題提供了有效方案。



農業綠色科技促進農業新產業新業態又好又快發展。以互聯網為核心的信息技術發展催生了農村電商、鄉村旅遊等一批新業態，各地因地制宜發揮生產要素聚合優勢，發展現代農業產業園，走科技集成、產業融合、創業平台、核心輻射綜合服務的路子，促進農業生產、加工、物流等相互融合，形成現代農業產業集群。一些地方通過綠色技術對農村一二三產業間的滲透，將資金、技術、勞動力等資源要素進行跨產業集約化配置，形成較為完整的產業鏈條，帶動了農業生產方式和組織方式的變革，從而提升農業產業鏈供應鏈現代化水平，讓更多農戶共享增值收益。2023年，全國農產品網絡零售額為5900億元、農村網絡零售額達2.49萬億元。中國不少地方以綠色數字技術為載體，發揮“數字橋梁”作用，促進城鄉要素雙向流動，推動加快形成工農互促、城鄉互補、協調發展、共同繁榮的新型工農城鄉關係。

