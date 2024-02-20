當下如何破除民營經濟發展困局

中評社北京2月20日電／造成當前民營經濟困局的原因是多方面的：有客觀的，也有主觀的；有外部的，也有內部的；有純經濟的，也有非經濟的。



北京日報發表清華大學中國發展規劃研究院高級研究員劉亭文章分析，如果換個角度，我們也可以從廣義的政府和民營企業兩方面來看。



從政府方面看，在思想認識上，對於民營經濟在整個國民經濟中的地位和作用，應當說這些年來是有很大提高的。從習近平總書記2018年提出的“自己人”定位，到近期中央及各部門的發文開會、成立機構、出台法規、調整政策，等等，都可以看得很清楚。但為什麼給人感覺效果不及預期呢，恐怕還是與落實不力有較大關係。



現在民企和民營企業家所需要的，是“一步實際行動勝過一打綱領”。面上的部署推動已經到位了，關鍵是動真格、見真章。事不在多，抓住一件，“徙木立信”，取信於民。一件一件地去抓落實，才能較好地促使民營經濟預期好轉、信心增強。譬如清理歸還體制內單位對民營企業的欠款，又譬如在公用工程招投標中消除實際存在的所有制歧視，再譬如甄別處理那些明顯有違司法公正的涉及民企和企業家的案件，如此等等。



從民營企業方面來看，民營企業也需要審時度勢，合規經營、重在創新、提振信心。在中央經濟工作會議明確“五個必須”的情況下，我相信關於民營經濟的外部政策環境和輿論氛圍，都會不斷地好起來。對於現在還很困難的一些中小微民營企業來說，首要任務當然還是“活下來”。但對於仍有一定實力和基礎的民營企業來說，還是要振作起來，奮力拼搏，爭取有一個“穩中求進”的發展前景。



在當前困難的經濟形勢下，我們也可以看到，還是有一些民營企業的發展，仍然是比較健康、相當強勁的。這些企業有一個共同的特點，就是企業家遇到困境時，從不怨天尤人、顧影自憐，因為那只會消磨鬥志、渙散隊伍，而不會給我們帶來更多。

