提升稅費優惠組合拳效果

中評社北京2月20日電／小微企業和個體工商戶的紓困解難問題一直是中國減稅降費工作的重點。2023年12月份，財政部、國家稅務總局聯合發布《支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引(2.0)》，從減輕稅費負擔、推動普惠金融發展、支持創新創業、重點群體創業稅收優惠四個方面，梳理了2023年以來延續、優化以及完善的50項小微企業和個體工商戶稅費優惠政策。



經濟日報發表中國人民大學和平與發展研究院副院長、研究員代志新文章表示，一系列稅費優惠政策形成“組合拳”，突出強組合性、強協同性的政策體系優勢，為助力小微企業和個體工商戶應對各種風險挑戰、增強發展動力提供了有力的支持。



文章指出，精準落實是發揮政策最佳效益的關鍵。近年來，在“組合拳”式稅費政策支持下，中國小微企業和個體工商戶稅收負擔已經處於較低水平，2022年有近八成的個體工商戶無需繳納稅款。2023年，小微企業和個體工商戶稅費優惠政策又統一延續優化至2027年年底，意味著減稅降費政策將持續深入推進。中央經濟工作會議明確指出，積極的財政政策要適度加力、提質增效。在既有的基礎上，如何落實中央經濟工作會議精神，充分釋放小微企業和個體工商戶稅費優惠政策最大效能，強化政策的精準性、針對性，成為焦點問題。



行為科學方法為幫助納稅人瞭解、掌握並便利享受稅費優惠提供了可行的思路。關注納稅人的認知偏差和行為模式，結合行為助推策略精準把握納稅人的微觀心理與行為基礎，有助於在現行政策體系框架下實現納稅人行為選擇的最優解，解決好政策兌現的“最後一公里”問題，確保政策紅利“應享盡享”。基於此，可以從多方面精準發力，強化稅費政策的輔導、宣傳、提醒以及服務，提升稅費優惠“組合拳”的有效性。

