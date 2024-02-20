北上廣深新春市場活力滿滿

中評社北京2月20日電／置辦年貨是春節傳統習俗。隨著電商平台崛起，線上趕大集、逛超市成為不少消費者的首選。線上采買年貨，線下闔家團圓，讓龍年春節年味兒十足。



在一線城市中，北京是年貨購買力更為強勁的城市，消費者對生鮮產品和玩具樂器類年貨更為青睞。其中，水果、水產品等生鮮產品銷售快速增長；潮流盲盒、動物玩偶等玩具類年貨也受到消費者歡迎，成為家長送給孩子春節禮物的首選。



上海和深圳的年貨消費則呈現出更加年輕化的特徵，35歲以下人群成為采買年貨的主力軍。其中，上海消費者更傾向選購健康型年貨產品。蟲草製品、鮮燉燕窩、石斛製品等傳統滋補品，以及改善睡眠、參類提取物、復合礦物質等營養保健品均獲得亮眼銷售成績。深圳消費者更關注家庭消費。一方面，水具、酒具、咖啡具、廚房儲物等廚房用品銷售增速加快；另一方面，各類家居服及內衣套裝等新年服飾備受關注。



闔家團圓的時候，當然少不了美食相伴。作為美食之都，廣州消費者在食品飲料上的年貨消費較為突出。鬆露巧克力、棉花糖、板栗等休閑食品，巧克力飲品、豆漿、奶茶、植物奶等飲料衝調類產品，凍頂烏龍、越州龍井、六堡茶、養生茶等茗茶類產品，以及木耳、香菇、銀耳等幹貨產品，均受到廣州消費者關注。



總體來看，消費者能輕鬆購買到各式各樣的年貨產品，完善的物流體系與“春節也送貨”的服務保證了年貨的及時送達。這種便捷的購物方式不僅提升了消費者的購物體驗，也推動了年貨市場的繁榮和發展。



來源：經濟日報 點評人：董菲（京東消費及產業發展研究院高級研究員)



