中評社香港2月19日電／俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令伊戈爾·基里洛夫中將表示，2023年，烏軍幾次用無人機向俄軍投擲美制化學榴彈。



俄新社消息，基里洛夫在有關美國與烏克蘭違反《禁止化學武器公約》要求的新聞發佈會上表示：“2023年12月28日，在克拉斯諾利曼斯基戰術方向上，一架噴氣式無人機向俄軍陣地投擲下了裝有‘CS’（鄰氯苯亞甲基丙二腈）催淚瓦斯彈。這種物質對眼睛和上呼吸道有刺激作用，當達到高濃度時可導致皮膚灼傷、呼吸麻痹和心臟驟停。這種化合物屬於防爆化學制劑。”



基里洛夫強調，這並不是烏克蘭使用非致命化學武器唯一的例子。 2023 年 4 月 7 日和 23 日，烏克蘭武裝部隊從無人機上投下帶有刺激性化學物質標記為“Teren-6”的手榴彈。



另外，2023年6月15日，在拉博蒂諾地區，對俄羅斯軍人使用了載著裝有2-氯苯乙酮和三氯硝基甲烷（俗稱氯化苦）混合物的塑料容器的無人機。



第一種化合物是防暴化學品，而三氯硝基甲烷即使出於執法目的也被禁用。



基里洛夫說，烏軍計劃用化學製品遲滯俄羅斯軍隊的進攻，以獲得更多時間準備扎波羅熱州、哈爾科夫州和蘇梅州的防禦線。



基里洛夫說：“根據現有信息，基輔政權在西方策劃人協助下，正研究使用‘特殊化學帶’的戰鬥行動新戰術。它規定在俄軍推進過程中引爆裝有氰氫酸和氨的容器。據推測，這一戰術（使用違禁化學品）將大幅遲滯俄武裝力量進攻行動的效率，並給基輔提供更多時間來準備扎波羅熱州、哈爾科夫州和蘇梅州的防禦線。”



他表示，2023年9月至10月，這些化學品被運送到克拉馬托爾斯克和庫皮揚斯克的地區。據其稱，基輔計劃將其佈置在主要交通樞紐的公路沿線。