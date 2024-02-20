中評社北京2月20日電／春節期間走親訪友，“養老金”是一個高頻次的話題。親朋好友關心議論，多地春節長假提前發放養老金也得到群眾紛紛點贊。在我國人口老齡化程度加深背景下，人們十分關注社會保障制度能否持續穩定運行，養老金能否保持按時足額發放等問題。



人們對養老保險基金的關注，源自人口老齡化提速、退休人員增加，養老金的支出壓力有所加大，確保按時足額發放是一個不小的考驗。對此，財政部有關負責人近日明確表示，通過落實一系列措施，近幾年養老保險基金收支狀況得到有效改善，養老金按時足額發放是能夠保證的。



這個“定心丸”的背後，是國家的強力支持和制度的不斷完善。財政不斷加大對養老保險基金的補助力度，有力保障基金平穩運行。比如，2023年，中央財政安排基本養老保險補助資金約1萬億元，地方各級財政也積極落實相關支出責任。同時，自2022年起實施的養老保險全國統籌制度，在全國範圍內對各地基金結餘進行合理調劑，有效解決了地區間養老負擔和基金結餘分布不均衡問題。此外，加強養老保險基金管理，規範各地基金收支行為，促進籌資和待遇政策更加公平合理，養老保險制度更可持續。



這些措施推動了養老保險基金總體收大於支，保障了各地養老金按時足額發放。儘管如此，由於人口老齡化加劇、地區間發展不平衡等因素的影響，養老保險基金收支問題必須高度重視，立足當前、著眼長遠，既要確保按時足額發放，又要實現長期的收支平衡、可持續發展，讓人民群眾養老無後顧之憂。



黨的二十大報告強調，“健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規範、可持續的多層次社會保障體系”，第一次把“安全規範”作為今後一個時期社會保障體系建設的重要目標，具有十分重要的意義。對養老保險而言，安全規範就是要加強養老保險基金規範管理，守住養老保險基金安全底線。我國社會保障事業快速發展，養老保險基金年度收支規模十分龐大，管理環節增多、管理鏈條拉長，必須健全基金監管體系，提升管理水平，守護好人民群眾每一分“養老錢”“保命錢”。

