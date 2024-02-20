中評社北京2月20日電／龍年伊始，萬象更新。對於處於全球估值窪地、在強勁政策春風吹拂下已經扭轉下跌態勢、企穩回暖的A股市場，投資者無疑都抱有美好的願望和期待。



剛剛過去的2023年，我們面臨的不僅僅是短期內經濟周期的波動下行，而且更是長期意義上的新舊時代迭代。但是韌性的中國經濟卻在持續承壓下走出了一條回升向好、殊為不易的美妙的復甦曲線：全國當年5.2%的經濟增速高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅。然而中國股市去年卻未能真實地反映中國經濟的良好基本面。在此，筆者要強調的是，2023年的中國股市，可是有史以來出台利好政策最多，也是最密集的一個年份。



去年7月24日，中共中央政治局會議首次提出，“要活躍資本市場，提振投資者信心”。一周之後的7月31日，國務院常務會議上，這一罕見的提法再次得以強調。證監會於當月月底發布了涉及投資端、融資端、交易端等“三端”的系列改革舉措，以活躍資本市場、提振投資者信心，並確保黨中央大政方針在資本市場領域不折不扣落實到位。8月27日，財政部、國家稅務總局公告稱：為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。10月底召開的中央金融工作會議再次力挺資本市場。可以說，黨中央對強大資本市場服務實體經濟，助力科技創新的期望值也達到了一個新高度。



然而，對於每一次的利好，股市只是在做出了脈衝式的上衝動作後，依舊回歸熊途。尤其是今年1月份，股市出現了異常波動，當月的非理性下跌創下了史上第二大月度跌幅紀錄。龍年春節前的2月初，股市又承繼了1月份最後3個交易日的下跌走勢，再收3根陰線，甚至在2月5日當日出現了千股跌停的尷尬局面……中國股市，這一次真的又站在了懸崖邊上！有統計顯示，中國股市（含香港市場）過去3年蒸發掉的市值竟然高達45萬億元之多。



這種非理性的下跌趨勢，顯然與中國經濟的基本面不匹配。去年5.2%的良好經濟增速這一宏觀基本面，也不可能在今年1月份就立馬變了。而且當月商務部公布的2023年全年社會消費品零售總額為47.15萬億元，同比增長7.2%。我國的消費對經濟發展的基礎性作用明顯是在不斷增強之中。



面對國際國內複雜的經濟形勢和A股市場危險時刻，在中央金融工作委員會統一領導下，證監會自2月4日至6日，3日內10次密集發聲，快速出手。2月7日，黨中央啟動證監會的換帥工作，吳清同志出任中國證監會第十任主席。於是，春節前市場以“三陽開泰”之勢，及時止血，穩住了信心。“救市”終於在歷經大半年後有了階段性的勝果。

