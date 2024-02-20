中評社北京2月20日電／近日有報導稱，有企業使用鋼鐵工業尾氣生產飼料蛋白和燃料乙醇，展現出廢物再利用的強大效果。這讓人們感受到生物製造的巨大潛力，同時也展現出生物經濟的發展前景。



黨的十八大以來，我國生物經濟發展取得歷史性成就。市場規模不斷提升，成為推動國民經濟穩定增長的重要動力；生物科技創新能力大幅提升，基礎研究取得重要原創性突破，在研新藥數量躍居全球第二位，生物技術產業化占比穩步提高，成為推動生物經濟發展的強大引擎；門類齊全、功能完備的生物產業體系初步形成，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝經濟圈成為我國生物經濟創新高地；生物安全政策體系不斷完善，以國家戰略為統領的生物安全治理體系初步形成。



我國高度重視生物經濟發展，作出了一系列重要戰略部署，將推動生物領域高質量發展融入立法與經濟社會發展規劃之中。2022年，《“十四五”生物經濟發展規劃》出台，明確了生物經濟發展的階段目標、重點發展領域以及重點任務，科學規劃和系統推進我國生物經濟高質量發展。



同時，生物經濟的發展也存在一些短板弱項。比如，生物經濟發展產業創新動力不足，生物技術創新能力較弱，關鍵共性技術、關鍵核心技術等積累不足，生物領域產學研與市場深度融合的技術創新體制機制仍不完善，生物安全風險防控與治理體系仍不健全，生物技術產品和服務與不斷增長的現實需求的矛盾依然存在等。“十四五”時期是我國生物經濟發展的重要戰略機遇期，需正確認識內外部環境變化帶來的機遇與挑戰，全面貫徹總體國家安全觀和新發展理念，更好地推動生物經濟發展行穩致遠。



營造良好政策生態，激發產業創新動力。完善法律和制度保障，創新優化生物經濟發展的政策機制環境，通過積極的產業政策與市場政策，暢通研究成果轉化渠道，推進創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，提高科技成果轉化和產業化水平。



培育壯大創新主體，提升技術創新能力。技術創新是核心驅動力，應著力培育戰略性新興產業，強化企業科技創新主體地位，支持和引導生物科技領軍企業在國家重大創新基地和平台建設中發揮重要作用。加強基礎性、原創性、引領性技術研究，突出關鍵共性技術和產業鏈薄弱環節技術創新，解決“卡脖子”風險。暢通產學研人才流動機制，打造產學研用融合新模式，強化產研企數據互通與交流合作，探索建立協同攻關機制。



做好風險治理與防範，築牢生物安全防線。伴隨傳統生物安全風險與新型生物安全風險的交織叠加，生物科技的兩面性日益凸顯。應堅持底線思維，推動生物安全風險治理體系建設，完善主動監測預警機制，控制生物領域的風險增量。同時，加強生物安全能力建設，健全生物安全治理體系，消減風險存量，發展安全的生物經濟。



以公眾需求為導向，激發消費市場活力。加強調查研究，瞭解公眾在生物領域的新需求和多元化要求。通過科普活動、項目試點等提高公眾對生物產品和服務的認知度和接受度。重視消費市場的政策支持與監督評價，建立生物行業技術標準和產品認證體系，確保產品質量和安全，保護消費者權益。



來源：經濟日報 作者：冷安麗、馬奔



