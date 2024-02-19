王毅：多輸不是理性的選擇，共贏才是人類未來

中評社北京2月19日電／當地時間2月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在科爾多瓦同西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯共同會見記者。



新華社報導，當被記者問及如何看待慕尼黑安全會議發表報告稱世界面臨“多輸”風險時，王毅表示，慕安會這一平台始終聚焦國際社會面臨的安全風險，今年的主題是世界會否陷入“多輸”，這反映出歐洲對世界形勢亂象頻出的反思和擔憂。中方認為，“多輸”風險源於三方面的原因：



一是搞零和博弈。堅持“你輸我贏”，不考慮如何把蛋糕做大，只是想著縮小或擠佔別人的份額，但封上別人的門，也堵住自己的路，損人不利己。



二是搞脫鉤斷鏈。把正常的貿易往來泛安全化、泛意識形態化，以“去風險”為名，構築“小院高牆”，不追求“跑得更快”，卻試圖“絆倒別人”，看似贏了，實則不僅輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步與繁榮。



三是搞陣營對抗。面對全球性挑戰，不是同舟共濟，而是打造各種“小圈子”“俱樂部”，人為製造割裂，拉攏甚至脅迫他國選邊站隊，嚴重干擾國際社會應對全球挑戰的努力，嚴重侵蝕世界和平與發展的基石。



王毅強調，“多輸”是各方必須堅決避免的結局，越來越多的國家已開始認識到這一點。我們應當攜手共進，在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，從而實現“共贏”。“共贏”才是我們應該共同追求的目標。



為此，我們必須團結而不要分裂，堅持照顧彼此核心利益，摒棄意識形態偏見，反對搞陣營對立，攜手應對全人類共同挑戰，促進世界現代化願景。



我們必須合作而不要對抗，堅持以對話代替衝突，以協商代替獨斷，以平等代替強權，共同振興以聯合國為核心的多邊體系，共同遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



我們必須開放而不要封閉，維護產供鏈的穩定暢通，完善以世貿組織為中心的自由貿易體系，為國際經貿合作創造國際化、市場化、法治化環境，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。



王毅說，習近平主席提出構建人類命運共同體理念，旨在提醒我們，人類生活在同一個家園，一榮俱榮，一損俱損。多輸不是理性的選擇，共贏才是人類的未來。中方願同各方一道，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，以中國式現代化給世界帶來更多機遇，共同創造人類更加美好的明天。