親綠學者王智盛：賴兩岸人事可用非鷹派

王智盛。（中評社 資料照） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）中國大陸海警局在金廈海域展開強勢執法，19日更登船臨檢金門遊艇，兩岸陷入緊繃。中華亞太菁英交流協會秘書長、親綠學者王智盛接受中評社訪問指出，賴清德在520上任之前，可以在事務性像是開放陸生來台，以及政治性宣示像是兩岸人事佈局上，任用非鷹派人士，這都能對大陸釋出善意訊號。



王智盛現為警察大學國境警察學系助理教授，曾任金門大學海洋與邊境管理學系助理教授、“行政院”大陸委員會研究員，研究領域為移民政策與法規、兩岸關係與大陸政策、國際關係與安全研究等。



面對兩岸關係越來越緊崩，蔡英文、賴清德可以如何和緩兩岸關係？王智盛表示，短期來看因為這次金門漁船事件，兩岸關係比較緊崩，但是危機也可能是轉機。但也不是說沒有轉機可以解決事情，至少罹難者在透過海協會、海基會，甚至民間團體等溝通協助，幫助罹難者的家屬到金門。



他也說，“海巡署”的調查報告，也會透明公開，台灣方面都願意向陸方溝通說明，這些事情上面若可以在短期摩擦上有節制，在這個事件解決之後，大家有更良性溝通的話，危機也可能是轉機。



王智盛表示，但是中長期來看，大陸對於賴清德的不信任感與焦慮感非常重，從諾魯與台灣“斷交”、M503航線偏置到金門漁船事件上，大陸都強硬回應。這凸顯大陸對於賴清德不信任，會採取強硬姿態去應對賴執政。

