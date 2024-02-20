趙建民：大陸將台海內海化 是在圍堵台獨

前陸委會副主委趙建民。（中評社資料照） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）大陸國台辦稱廈金海域“不存在禁止、限制水域”，被認為是進一步推進台灣海峽內海化。對此，中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，大陸現在的對台政策的主要重點就是圍堵“台獨”，將台海內海化就是這其中政策的一部分。



趙建民認為，這肯定會對台灣帶來衝擊，而要解決的方式就是回到老問題上，雙邊坐下來談，但目前兩岸沒有對話的基礎，所以沒有任何對話的可能性，就會導致未來有愈來愈多糾紛引發衝突的出現，這已是可預見的。



14日福建一艘快艇進入金門水域，遭台方的“海巡署”驅離，造成2名大陸漁民死亡，大陸海警18日宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動，加上大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說，相關效應持續延燒。



趙建民接受中評社訪問時對此表示，大陸現在的對台政策重點之一，就是把台海內海化，而這是圍堵“台獨”的一部分，因為陸方認定現階段民進黨是“倚美謀獨”，所以重點就是要圍堵“台獨”。



趙建民說，中美每次的高層對話，美方都要強調不支持“台獨”，過去只要美方確認一中政策就可過關，但中方現在還要美方加碼確認不支持“台獨”，這是一個具體變化，也就是中國大陸已經把反獨作為中美關係的重點之一，而美國也配合辦理。

