包承柯答中評：金門排他性水域是不存在的

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖 受訪者供圖） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）台灣有關方面粗暴對待大陸漁船致2名漁民遇難惡性事件引發輿論高度關注，國台辦發言人連續多次發聲表態。上海東亞研究所副所長包承柯接受中評社記者專訪時表示，所謂“禁止、限制水域”一說，是台灣自行設定的，從一開始就沒有科學依據，沒有法理基礎，是台灣當局設定排除大陸漁民謀生的水域。這種所謂的“禁止、限制水域”大陸不會接受。包承柯認為，此次民進黨當局對漁船事件的處理非常粗暴，事後反應又非常緩慢。台當局應該盡快處理善後，也應對責任人作出嚴肅處理。



包承柯指出，所謂“禁止、限制水域”一說，是台灣自行設定的，台灣當局方面以自己設定的準則來強加於大陸的漁民，“實際上大陸對這條線從來沒有承認過”。包承柯說，在1949年以前，大陸和金門的漁民都是在這以共同海域通過捕撈打魚維持自己的經濟生活。兩岸開始交流之後，台當局私自在金門島設置了所謂“禁止、限制水域”，這純粹就是一個排他性的單向行為，也就是只允許金門島的漁民可以捕撈打魚，排除大陸漁民謀生的做法。在相當長的時間里，大陸在發展兩岸關係，兩岸同屬一國的層面上思考，並沒有過多地干預廈金海域中出現的問題。但台灣當局在2月14日粗暴對待大陸漁民，導致兩個大陸漁民死亡的事件發生，這引起大陸民眾的強烈憤慨！事情發生後，台灣當局還口口聲聲把“粗暴追逐”說成是“合理執法”，這是非常錯誤的。台灣方面所謂的“劃線”，從一開始就沒有科學依據、沒有法理基礎，這樣的隨意劃出的排他性水域是不存在的。“今天大陸國台辦發言人所表達的立場就是不僅是現在沒有‘禁止、限制水域’的說法，而且更為明確表示這條線從一開始就不是存在的，這種設置是非法的。”

