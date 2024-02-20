長者醫療券擴大適用範圍 議員冀更進一步

立法會議員兼民建聯福利事務發言人李世榮（中評社資料圖） 中評社香港2月20日電（記者 盧哲）香港特區醫務衞生局19日公布“長者醫療券大灣區試點計劃”（計劃）將擴大在內地使用範圍，包括新增五間內地綜合醫療機構，並涵蓋指定深圳兩間牙科機構。立法會議員李世榮對中評社記者表示，試點醫院毗連香港，能讓長者無論在內地或在港居住看病更為方便。他提出多項建議，並指港府正積極完善跨境安老配套，可“走得前一些”。



李世榮表示，“計劃”於過去8年共有16000人使用，總使用人次超過16萬，反映市民對計劃存在一定的需求。他說，現時港府正積極完善跨境安老配套，當局可“走得前一些”，檢視相關合資格安老院舍附近的醫院或醫療機構，並研究能否將長者醫療券擴展至這些醫院或醫療機構。“如果操作順利，不妨將計劃進一步擴展至其他港式管理醫院或三甲醫院。”



李世榮提出多項建議。首先，醫療劵的適用範圍也應擴大至住院服務及日間手術程序等，使居住在內地的長者無需返港也可以獲得基本醫療服務。他認為，長遠而言，政府當局可研究新設住院醫療補助金額（例如每年上限5000元或手術費用的指定百分比），或相應地向居於內地長者提高醫療劵金額，以鼓勵他們就地醫療，減少舟車勞頓往返兩地，長遠則有助減少本港醫療系統壓力。



其次，為便利在大灣區工作及生活的香港人在當地就醫，李世榮認為，當局應延伸政策至更多其他指定醫療機構、藥物及醫療儀器。他建議政府應繼續與廣東省藥監督局就“港澳藥械通”的工作保持緊密合作和溝通，以期盡快擴大適用的藥物和醫療器械目錄，並逐步將有關安排擴展至其他大灣區城市符合要求的醫療機構，讓在內地的港人可以服用及使用他們平常的藥物和醫療器械。



對於當局首次引入牙科專業醫療機構，李世榮相信有助紓緩長者輪候公立醫院的牙科服務，未來可研究結合現行關愛基金下“長者牙科服務資助計劃”，為合資格長者提供更多牙科服務選擇。

