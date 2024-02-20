快評：認清現實　儘速回到“九二共識”軌道

中評社快評／國台辦17日宣布廈金間不存在“禁止限制水域”，大陸海警船19日即開始在此水域進行常態式巡航偵查，並登上行經金門縣大二膽海域、五通水道附近的台灣觀光船“初日號”臨檢。大陸這幾天在廈金海域採取行動、接連出招，出手之重讓台方難以招架。



廈金海域成為熱點，大陸海警船開始常態化巡查，有偶然因素，但也是可以預見的。台灣“海巡署”粗暴執法搞出人命，民進黨當局繼續敵視、抗中，就應清楚遲早會有這一天。



時事評論員賴岳謙認為，過去金廈維持“禁止限制水域”默契是建立在兩岸相互友善關係，以及制度化協商的政治基礎上，也就是“九二共識”。因為台灣方面的改變，相關情況產生了變化，最主要就是蔡當局不承認“九二共識”。



前陸委會副主委趙建民認為，大陸現在的對台政策重點是圍堵“台獨”，將台海“內海化”是政策的一部分；這肯定會對台灣帶來衝擊；解決的方式是雙邊坐下來談，但目前兩岸沒有對話的基礎，沒有任何對話的可能性，未來會有愈來愈多糾紛引發衝突。



國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員揭仲認為，兩岸若發生新爭議、重大對立衝突，大陸恐怕會派飛機進入金門海域，或登檢台灣漁船；而美國、日本不會允許台灣在“禁止限制水域”內與大陸執法船發生衝突。



廈金海域的巡航偵查翻開了新一頁，大陸已在這片水域建立執法新事實。台灣方面若想讓事件降溫，必須清楚、全面交代“漁船事件”、認真處理。民進黨當局應認清現實，儘速回到“九二共識”軌道，否則今次事件的相關效應勢將繼續擴大。