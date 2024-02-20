也門胡塞武裝稱在亞丁灣攻擊兩艘美國貨輪

中評社香港2月20日電／也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞19日發表聲明說，胡塞武裝當天向在亞丁灣行駛的兩艘美國船只發射了多枚導彈，並“準確擊中目標”。



新華社報導，薩雷亞說，遭襲船只分別名為“海上冠軍”號和“納維斯·福爾圖納”號。



公開航運資料顯示，“海上冠軍”號是一艘懸掛希臘國旗的散貨船，“納維斯·福爾圖納”號是一艘懸掛馬紹爾群島國旗的散貨船。



胡塞武裝發表聲明前不久，英國海上貿易行動辦公室報告了一起亞丁灣貨輪遇襲事件。該辦公室說，一艘在亞丁灣行駛的商船19日遭到兩枚導彈襲擊，造成船體輕微受損。爆炸產生的彈片飛濺到貨輪甲板上，但未造成人員傷亡。該辦公室未透露遇襲船只名稱。



這是胡塞武裝24小時內第二次宣布對在亞丁灣行駛的船只發動襲擊。薩雷亞當天早些時候說，胡塞武裝對在亞丁灣航行的一艘英國貨輪實施了導彈打擊，並成功擊中目標。被打擊的貨輪名為“魯比馬爾”號，懸掛伯利茲國旗，是在英國註冊的雜貨船。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。

