中共中央印發《黨史學習教育工作條例》

中評社北京2月20日電／據新華社報導，近日，中共中央印發了《黨史學習教育工作條例》（以下簡稱《條例》），並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行。



通知指出，開展黨史學習教育，充分發揮黨史以史鑒今、資政育人的作用，是黨和國家工作大局中的一件十分重要的工作。《條例》以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以黨章為根本依據，對黨史學習教育的領導體制和工作職責、內容、主要形式、保障和監督等作出全面規範，是開展黨史學習教育工作的基本遵循。《條例》的制定和實施，對於推動黨史學習教育常態化長效化，推動全黨全社會學好黨史、用好黨史，從黨的歷史中汲取智慧和力量，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，具有重要意義。



通知要求，各級黨委（黨組）要認真抓好《條例》的學習宣傳和貫徹落實，切實履行黨史學習教育工作主體責任，加強對黨史學習教育工作開展情況的監督檢查，確保《條例》各項規定落到實處。各級黨組織要認真貫徹《條例》要求，把學習黨的創新理論和黨史基本內容、黨的歷史結論、黨的歷史經驗、偉大建黨精神貫通起來，把黨史學習教育同做好中心工作結合起來，引導黨員幹部樹立正確黨史觀，把學習成果轉化為幹事創業的強大動力。各地區各部門在執行《條例》中的重要情況和建議，要及時報告黨中央。



《條例》全文如下。



黨史學習教育工作條例



（2024年1月18日中共中央政治局常委會會議審議批准



2024年2月5日中共中央發布）

