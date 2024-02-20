西班牙首相桑切斯會見王毅

（圖源：中華人民共和國外交部） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，當地時間2月19日，西班牙首相桑切斯在馬德里會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



王毅說，去年中西隆重慶祝建交50周年，兩國領導人總結雙邊交往成功經驗，為下步發展作出戰略擘畫。站在新的起點上，我們願同西班牙一道，本著相互信任、相互尊重、平等相待、合作共贏的精神，開辟兩國關係更加輝煌的下一個50年。作為全面戰略夥伴和有重要國際影響的國家，中西應展現擔當，為變亂交織的世界注入更多穩定力量。



王毅表示，昨天我同阿爾瓦雷斯外長深入溝通，達成廣泛共識，對中西全面戰略夥伴關係定位進行再確認，一致同意將繼續相互理解、相互支持彼此核心利益，夯實雙邊關係戰略基礎。我們願同西班牙保持高層往來，加強發展戰略對接，深化互利合作，密切人文交流，推動兩國關係不斷邁上新高度。



桑切斯表示，西中高層交往密切，為兩國關係注入強勁動力。西班牙高度重視西中全面戰略夥伴關係，高度評價中方為便利兩國經貿往來和人文交流採取的積極措施，願同中方一道，進一步挖掘合作潛力。感謝中方支持西維護領土完整的努力，西班牙堅定奉行一個中國政策。我們高度讚賞中國在國際事務中的建設性作用和為全球增長所作貢獻，支持歐中發展關係、加強合作。面對國際局勢嚴峻挑戰，歐中應共同支持聯合國發揮核心作用，為促進和平穩定、改善全球治理髮揮積極作用。



王毅表示，中國視歐盟為多極化格局中的重要力量，支持歐洲一體化，支持歐盟發展壯大、實現戰略自主。只要中歐加強團結協作，陣營對立就搞不起來。世界是個地球村，各國利益相融、命運與共，我們願同歐方一道，共同維護自由貿易體制，踐行多邊主義，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手開創人類更加美好的未來。



（來源：新華網）