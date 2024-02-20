岸田內閣支持率連續4個月處於“危險水域”

（圖源：上游新聞） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，日本《讀賣新聞》19日公布的民意調查結果顯示，本月岸田文雄內閣支持率為24%，連續4個月處於“危險水域”。



此次《讀賣新聞》16日至18日面向全國的民調結果顯示，本月岸田內閣支持率與上月調查結果相同，為2012年自民黨重掌政權以來的最低水平；內閣不支持率也與上月調查結果相同，為61%。當月自民黨支持率跌至24%，是2012年自民黨再度執政以來的最低紀錄。



此間輿論認為，上述結果反映日本民眾對自民黨“黑金”醜聞及首相岸田的應對措施非常不滿。有76%的受訪者認為，自民黨三大派閥今年1月的解散“無助於對自民黨恢復信賴”。



在日本政壇，內閣支持率低於30%被輿論視為進入“危險水域”，若進一步跌破20%，則被視為陷入“下台水域”。



去年11月，自民黨內曝出“黑金”醜聞。自民黨多個派閥為所屬國會議員下達銷售指標，要求他們出售政治籌款派對券。如果超過銷售指標，多出的資金將以“回扣”形式返還給議員。這部分資金將不在派閥收支報告和議員政治資金收支報告上登記，從而成為不受監管的秘密資金。東京地方檢察廳特搜部隨後介入調查。受“黑金”醜聞影響，自民黨三大派閥“岸田派”“安倍派”“二階派”1月19日決定解散。



（來源：新華網）