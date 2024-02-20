雲南聚焦生態文明建設做實政治監督

雲南省宜良縣紀委監委緊盯生態環境保護重點工作、薄弱環節及時跟進監督、精準監督，壓緊壓實生態環保主體責任、監管責任，以強有力監督守護綠水青山。圖為該縣紀檢監察幹部到柴石灘水庫瞭解相關情況。（來源：中央紀委國家監委） 中評社北京2月20日電／據中央紀委國家監委消息，雲南省各級紀檢監察機關深入踐行習近平生態文明思想，聚焦生態文明建設這一“國之大者”，瞄准重點問題，推進生態環保領域政治監督具體化、精準化、常態化，壓緊壓實生態環保責任，督促職能部門認真履職盡責，切實推動問題整改到位，做實做細生態環保領域日常監督，讓人民群眾不斷感受到生態環境的改善。



緊盯重點問題，強化責任落實



完成歷史遺留廢棄露天礦山生態修復36座，查處監管失職失責問題1件，黨紀政務處分7人，問責2人；在長湖、圭山、大可等鄉鎮新建集鎮污水處理設施，查處黑臭水體整治過程中違反工作紀律問題1件，黨紀處分1人；召開河（湖）長制專題會，查處河（湖）長履職不到位問題1件，黨紀處分1人……雲南省第二輪生態環保督察組深入石林彝族自治縣，就中央生態環境保護督察發現問題整改情況進行實地檢查，經核實，相關環保整改工作已全部完成。



一項項整改工作得以落實的背後，是雲南省各級紀檢監察機關立足職能職責，督促相關部門單位切實履行生態環境保護政治責任，以良好的政治生態守護“綠水青山”自然生態，為築牢西南生態安全屏障添磚加瓦。



去年2月，雲南省委印發“政治監督護航行動”工作清單，將加強生態環境領域政治監督作為重要政治任務，列出任務清單，明確工作措施，統籌推進，分步實施。全省各級紀檢監察機關圍繞工作清單，把握重點任務，強化監督措施，貫通監督力量，推進政治監督具體化、精準化、常態化，壓緊壓實生態保護責任，護航生態文明建設。



2023年11月1日，景東彝族自治縣紀委監委第七紀檢監察室工作人員前往無量山腹地，開展生態文明建設監督檢查工作。

