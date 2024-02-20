數字技術助力監督提質增效

江西省永新縣紀委監委大力推廣基層小微權力“監督一點通”平台，推動監督下沉落地、融入基層治理。圖為該縣紀檢監察幹部向當地群眾介紹如何使用平台反映問題。（圖源：中央紀委國家監委） 中評社北京2月20日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會強調，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務。實踐中，如何深化數字技術實踐應用，為監督執紀執法插上科技“翅膀”，助力紀檢監察工作高質量發展？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



朱永安 江蘇省蘇州市委常委，市紀委書記



金煥民 浙江省溫州市委常委，市紀委書記、監委主任



耿延強 安徽省安慶市委常委，市紀委書記、監委主任



強化數字技術在政治監督、日常監督、專項監督等工作中的應用，提升監督精準性實效性



記者：信息化作為新時代具有創新特性、極具發展潛力的監督手段，實踐中，如何深化數字技術實踐應用？



朱永安：我們圍繞創新監督方式，增強監督治理效能，將現代信息技術的特點優勢與各類監督工作場景有機融合，打造基於蘇州實踐的“蘇監雲”數字化監督體系，持續推動各類監督貫通融合、協調聯動。在服務政治監督方面，建設決策部署落實平台，推動監督檢查室、派駐紀檢監察組、巡察組等各類監督主體發揮數據源頭作用，將政治監督的任務清單、項目清單、責任清單、問題清單內容數據化，將落實和處置過程流程化。比如，聚焦習近平總書記對江蘇提出的“四個走在前”“四個新”等重大任務，結合市委有關要求，從分解任務、釐清責任入手，細化監督清單，通過平台流轉，動態跟蹤，“閉環化”抓好落實。在服務日常監督方面，建設管黨治黨履責平台，圍繞責任落實，通過日常履責監督、廉政檔案等模塊，壓實黨委、紀委監委和黨的工作部門監督責任。在服務專項監督方面，建設正風肅紀反腐平台，以“建立比對規則、發現疑似問題、組織核查處置”為思路，強化分析、篩查、研判，系統分析數據背後的履責邏輯和行權規律，構建數據比對模型，推動從個案查辦向類案挖掘延伸，更加有效清除存量、遏制增量，不斷提升問題糾治主動性、精準性。

