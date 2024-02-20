全球矚目中國龍年經濟“亮眼”開局

這是2月17日，在沈陽一家影院，觀眾從海報前經過。（來源：新華網） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，中國龍年春節假期剛剛結束，國際各大傳媒及香港媒體紛紛報導剛剛出爐的假期經濟數據，從假日消費到出境旅遊，從電影票房到市場情緒，無不釋放出中國經濟復甦的積極信號，多家媒體不約而同地報導中國龍年經濟實現“亮眼”開局。



“前景很好！”彭博社18日報導，中國剛剛結束的長假經濟數據給市場釋放了積極信號，顯示世界第二大經濟體市場消費能力改善。英國廣播公司表示，節日旅遊支出大幅增長，對中國經濟而言是“好消息”。



中國文化和旅遊部數據顯示，假期8天，全國國內旅遊出游4.74億人次，同比增長34.3%；國內遊客出游總花費6326.87億元，同比增長47.3%。商務部數據顯示，1月18日至2月6日年貨節期間，網絡零售額接近8000億元，比去年農曆同期增長8.9%。



根據國家電影局初步統計，2024年春節假期全國電影票房為80.16億元，觀影人次為1.63億，相比2023年春節假期票房和人次分別增長了18.47%和26.36%，均創造同檔期新紀錄。



不僅國內旅遊市場火爆，不少中國遊客選擇海外過大年，利用長假前往心儀的海外旅遊目的地，帶火了海外游市場，讓世界感受到了中國經濟迅速復甦的“暖流”。



英國《金融時報》指出，春節長假中，旅遊業成為中國經濟的亮點。該媒體援引攜程平台數據報導，假期期間中國旅客前往新加坡、馬來西亞、泰國的出行訂單數量相比2019年增長超30%。這家媒體注意到，新加坡、馬來西亞都在近期向中國公民提供了免簽入境便利。

