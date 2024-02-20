龍年節後返崗就業見聞

2月19日，廣東東莞市舉辦的春風行動暨“南粵春暖”行動系列活動首場招聘會現場。（來源：新華網） 中評社北京2月20日電／據新華社報導，春節假期剛過，一列列務工專列就在“春風行動”中從各地奔向廣東等用工大省。穩就業保就業是民生要事，每一趟列車裡滿載的都是新一年的期待和讓生活更美好的努力。



春風溫暖早行人。從專人接送專列勞務輸出，到直播帶崗就近就業，折射出的不僅是有熱度的服務，還有縣域經濟發展壯大帶來的中國經濟的“溫度”。



“從家門口到廠門口，很暖心”



為做好節後返崗就業和企業復工復產工作，2024年“春風行動”正在全國如火如荼地展開，各地政府春節假期剛過就行動了起來。



18日10點，G3707次列車準時從雲貴高原貴州畢節高鐵站駛出，搭載著500多名務工人員前往廣州。在列車赴粵途中，畢節市人社部門還安排人員全程護送，並準備了瓶裝水、面包等食品和就業宣傳手册的愛心禮包。



這是畢節市今年開行的第一趟務工專列，也是廣州、畢節兩地連續第四年組織開行“點對點”東西部勞務協作務工專列。畢節市威寧彝族回族苗族自治縣的張先生說：“免費從家門口到廠門口，很暖心。”



除了畢節市，貴州黔南布依族苗族自治州等地近期也持續開通多趟免費務工專列、大巴等，幫助輸送當地群眾外出務工。

