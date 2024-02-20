明觀四海／大灣區成高質量發展示範地

圖：粵港澳大灣區的交通網絡日勢完善，有助城市群建立互聯互通，令產業串珠成鏈，以及人才互相流動。（來源：大公網） 中評社北京2月20日電／據大公報報導，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出已逾5年。粵港澳大灣區作為重大國家戰略，旨在促進粵港澳三地的合作與發展，建設一個具有國際競爭力的世界級灣區。在過去5年的建設當中，粵港澳大灣區無疑取得了非凡的成就。



與舊金山灣區、紐約灣區和東京灣區相比，粵港澳大灣區在過去短短5年的建設當中，至少在以下9方面取得了巨大成就：



國際影響力與日俱增



一是經濟發展。粵港澳大灣區是中國經濟最為發達的地區之一，綜合經濟實力強勁。根據廣東省及香港和澳門特區政府提供的最新數據，2022年大灣區的地區生產總值（GDP）超過13萬億元（人民幣，下同），折合約1.81萬億美元，約佔全國GDP的10.78%，相當於全球第11大經濟體。粵港澳大灣區內的11個城市，個個都可謂是“富可敵國”。



二是產業升級。大灣區致力於推動產業升級和創新發展，重點發展現代服務業、高新技術產業和先進製造業等戰略性新興產業。該地區聚集了眾多高科技企業和創新型企業，包括科技巨頭華為、騰訊等。大灣區還通過科技創新和知識產權保護等方面的努力，提升了整個地區的創新能力。此外，粵港澳大灣區作為世界級的製造業基地，形成了新一代電子信息、綠色石化、智能家電等八個萬億級產業集群，早在2021年大灣區的工業增加值達到了4.2628萬億元，總量是被稱為“產業灣區”的東京灣區的2.7倍。



三是交通基礎設施建設。粵港澳大灣區快速交通網絡逐步完善，港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段等一批跨境大通道投入使用，大灣區鐵路運營里程近2500公里，“軌道上的大灣區”加快形成，三地往來更加快捷，城市群互聯互通，產業串珠成鏈，大灣區“一小時生活圈”已快速形成。



四是金融合作。粵港澳大灣區致力於加強金融合作，提升金融創新能力和服務水平，早在2021年粵港澳大灣區金融服務業增加值已超過2500億美元，佔該地區GDP的比重達到12.9%，超過東京灣區10%，並逐步接近紐約灣區的水平。大灣區並通過金融科技創新、跨境金融合作等方式，推動金融業的發展和創新，為企業提供更多融資渠道和金融服務。

