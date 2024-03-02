中評數據：黎智英案 渾濁海潮褪去

圖1 2020年6月30日以來香港社交媒體較關注的10個涉國安案件議題（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港3月2日電／去年12月18日，香港壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》三間公司，被控串謀勾結外國或境外勢力等罪案件正式開審，該議題至已發酵逾兩月。隨著審訊的展開，黎智英利用旗下刊物勾連外部、煽動黑暴的亂港行為再被推至大眾眼前。中評智庫大數據中心通過對香港社交媒體的輿情數據及官方資料進行分析後得知，香港輿情對黎智英案的反應呈現穩定狀態，亂港勢力炒作或煽動此類國安案件的能力與意願均大幅減弱；當前香港社會早已邁入“由亂入治”，儘管外部勢力仍企圖藉此類炒作，但已難滲透影響香港輿論場，更是無法改變當前香港市民看待國安議題日趨理性的發展態勢。



國安法至今已實施逾3年半，期間警方國安處的執法行動、以及涉國安案件的審理過程不時在香港社會引發討論。如圖1所示，近月展開審訊的黎智英案，無疑是最受香港市民矚目的涉國安案件之一，黎因涉嫌勾結外國勢力與多名壹傳媒高層被捕的消息，是在社交媒體中關注度第二高的涉國安案件議題，僅次於轟動全港、被捕人數一度多達53人的初選案執法議題。作為遙控及支持反中亂港勢力的幕後“大台”與“金主”，黎智英在香港市民眼中是一名極具象徵意義的反對派頭面人物，其被捕入獄前更曾與蓬佩奧、彭斯等多名外國政要高調往來，因此黎涉勾結外國勢力的案件在初期才會投下如此大的震撼彈。

