積蓄“第一資源”　激發“第一動力”

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，聚焦深化實施人才強省戰略，在農曆新年上班第一天，浙江省召開全面加強“三支隊伍”建設的“新春第一會”。



“會議聚焦高素質幹部隊伍、高水平創新型人才和企業家隊伍、高素養勞動者隊伍等‘三支隊伍’建設，可謂抓住了人才建設的‘牛鼻子’。”視頻聆聽“新春第一會”的浙江蘭溪市委書記戴翀說，截至2024年1月21日，蘭溪市每千家企業中高新技術企業數量達到28.11家，位列金華市第一。



人才是第一資源，創新是第一動力。在“新春第一會”上，浙江明確要以“大人才觀”廣開育才、引才、聚才、識才、用才、護才之路，全面消除影響人人平等參與、人人平等發展的限制和歧視，著力完善“人人皆可成才”的制度機制。



在建設高素質幹部隊伍方面，浙江將加強幹部政績觀全鏈條閉環管理，開展“幹部為事業擔當、組織為幹部擔當”激勵保護行動；推動容錯清單向更多領域拓展；常態化推進幹部能上能下，全面激發幹部的積極性、主動性和創造性。



建設高水平創新型人才和企業家隊伍方面，浙江將全面推進海外引才制度型開放。2024年，新引進海外高層次人才1000名以上。到2027年，在芯片、雲計算、人工智能、關鍵生物技術等領域取得重大標誌性成果100項左右。



與此同時，浙江將對損害營商環境的行為“零容忍”，最大限度保障民營企業家合法權益；暢通優質企業和優秀人才發現渠道，健全民營經濟代表人士選用、履職考核和退出機制等，引領廣大浙商堅定信心發展。



據瞭解，到2027年，浙江力爭打造1000名全球領軍、1萬名專精特新發展的骨幹型民營企業家人才隊伍。

