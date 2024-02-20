夯實企業科技創新主體地位

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，實現高水平科技自立自強，是中國式現代化建設的關鍵。科技部始終注重把代表委員的關注關切、真知灼見充分吸納、深度融入到具體工作中，轉化為推動科技創新發展的實招硬招。



全球運力最大固體運載火箭引力一號在我國山東海陽附近海域一飛衝天、朱雀三號火箭完成首次大型垂直起降飛行試驗……新年伊始，我國民營航天領域捷報頻傳，不斷取得新突破，許多成果來自同一片創新熱土——北京亦莊經開區。



在亦莊，北京市正全力依托商業航天發源地和產業聚集地優勢，建設“北京火箭大街”，這裡聚集了50餘家航天企業，落地的民營火箭整箭研製企業數占全國75%以上。



在航天這一高技術領域，企業科技創新的主體地位得到強化，與代表委員們的建言獻策密不可分。



翻閱一份份以“科技創新”為關鍵詞的建議提案，代表委員們直面問題，提出真知灼見，提交了大量高質量、富有建設性的建議提案；在談及科技創新時，不約而同把目光聚焦到了“企業科技創新”上。



來自四川省的全國人大代表翟剛在提出的建議中表示：“在企業科技創新和技術創新定位、企業創新活力釋放、科技成果轉移轉化、創新鏈產業鏈融合等方面問題還比較突出，存在著一些迫切需要解決的體制和機制難題。”



印發《關於營造更好環境支持科技型中小企業研發的通知》、將科技型中小企業研發費用加計扣除比例由75%提高到100%、支持企業牽頭開展產業關鍵技術攻關……近年來，在代表委員和有關部門推動下，科技型企業創新主體力量不斷培育壯大。

