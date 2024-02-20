春節赴港旅客創近年新高

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，春節假期，香港西九龍高鐵站人流如織，香港又一次成為內地旅客的主流目的地之一。



2月10日至17日（大年初一至初八），香港特區政府入境事務處初步錄得約143.6萬人次旅客訪港。其中內地旅客125.5萬人次，8天日均入境量較2023年勞動節假期及國慶節假期分別高25.3%及14.9%，並超過了2018年同期的日均人次。



據業界反映，春節假期前幾日酒店入住率達九成，整個假期入住率超過八成，餐飲和零售業廣泛受惠。



據悉，內地旅客平均使用最多的入境口岸為廣深港高鐵西九龍站口岸，其次為羅湖口岸。



香港準備了豐富多彩的文娛活動慶祝春節。大年初二晚，近34萬人在維港欣賞盛大的煙花匯演；大年初三，“農曆新年賽馬日”活動吸引約8.8萬人次走進沙田馬場觀賽，創近年新高。



“香港的新年活動真的好豐富，初一的花車巡游，初二的煙花匯演，再加上賽馬日，還有很多沒時間一一看了。”來自上海的陳姓同學第一次來港，感受到濃濃年味，“以後肯定還會再來”。



春節期間，旅客足跡遍布香港各個主要景點。西九文化區、迪士尼樂園、海洋公園、昂坪360纜車、山頂纜車、沙田車公廟、大埔林村許願樹及黃大仙祠等，游人如織，氣氛熱鬧。



據昂坪360方面介紹，大年初一至初八，訪客量同比增逾兩成半，為近年新高。



許多旅客還通過行山的方式深入瞭解香港。從太平山到龍脊，從獅子山到麥理浩徑……日行數萬步，旅客更好地欣賞自然風光之餘，更能體會港人生活。



香港特區立法會議員姚柏良表示，訪港旅客已超預期增長，其中內地旅客復甦趨勢良好。香港只要有好的產品和服務，就能吸引旅客。



香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，相信旅客能感受到香港濃厚的春節氣氛和獨有的都會魅力。特區政府將總結經驗，繼續為未來的協調工作及提升訪港體驗做好準備，以吸引更多旅客。