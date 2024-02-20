廣西：“內”“外”發力開新局

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，人勤春來早，春早人更勤。節後第一個周一，廣西壯族自治區黨委、政府就召開全區持續擴大對內對外開放打造國內國際雙循環市場經營便利地大會。新春伊始，從會場內的布局亮招之實，到會場外的開放發展之熱，廣西上下正以“開年即開幹、開幹即建功”的決心與信心，學方略、謀創新、抓落實，煥發踔厲奮發的新氣象。



融大局 將區位優勢轉化為發展勝勢



工程機械擺臂作業，運輸車輛來回穿梭……這個春節假期，平陸運河全線19家施工單位和3000多名建設者奮戰在項目施工建設各個崗位，隨處可見忙碌施工景象。作為通江達海的西部陸海新通道骨幹工程，平陸運河建成後，將成為中國西南地區運距最短、最經濟、最便捷的出海通道，極大提升廣西在區域發展中的樞紐地位。



廣西坐擁“三沿三聯三市場”之利（沿海沿江沿邊，聯接大灣區、聯接西南中南、聯接東盟，毗鄰粵港澳大市場、西南中南大市場、東盟大市場），既是開放窗口，也是戰略腹地，具有“融匯天下、便利四方”的優越條件。



在日趨激烈的區域發展競爭中，如何才能將區位優勢加快轉化為發展勝勢？自治區主要負責人表示，一個地方的發展和崛起，很大程度取決於其市場經營便利程度。市場經營越便利的地方，往往開放水平越高，發展態勢越好，對生產要素的吸引力聚合力越強。“廣西要有大的發展、大的跨越、大的突破，必須在優化營商環境、服務市場經營便利上有大的提升。”



自治區第十二次黨代會以來，自治區黨委深入研究、系統謀劃市場經營便利地建設各項工作。從設施聯通到貿易提升再到開放平台升級，廣西堅持“一盤棋”統籌推進，市場經營便利地建設不斷取得新進展。



海鐵聯運班列實現西部地區全覆蓋，北部灣港貨物吞吐量增速居沿海億噸港口第二，平陸運河、黃桶至百色鐵路等重點項目穩步推進……以高水平共建西部陸海新通道為牽引，廣西正加快構建通達國內、聯接國際的綜合交通運輸大通道。

